Χρήστος Μενιδιάτης για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία για τον πατέρα του: «Είπαν ότι πάω να εκμεταλλευτώ τη ζωή του»

Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ανάμεσα σε άλλα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, καθώς και στα σχόλια που ακούστηκαν όταν εξέφρασε για πρώτη φορά αυτή του την σκέψη.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής μίλησε για τον γονέα του, τον αείμνηστο Μιχάλη Μενιδιάτη, και για κάποια σκληρά πράγματα που είχε ζήσει, όπως τον θάνατο δύο αδελφών του, την περίοδο της Κατοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου του 1932, και πέθανε στις 21 Αυγούστου του 2012, σε ηλικία 80 ετών.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μία τέτοια ταινία, ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε πως: «Εκεί να δεις τι άκουσα. Και εκεί σχόλια κακά, “τι κάνει αυτός τώρα;”… Είναι αυτό που λέγαμε πριν, πως ό,τι πας να κάνεις, θα σχολιαστεί. Υπήρξαν σχόλια που ανέφεραν ότι πάω να εκμεταλλευτώ τη ζωή του πατέρα μου, “γιατί να το κάνω τώρα αυτό;” και ότι το κάνουν όλοι.

Είναι αυτή η κιτρινίλα που υπάρχει από τον κόσμο, η κακία. Αλλά εντάξει, το προσπερνάω».

«Κοίταξε, η ζωή του πατέρα μου πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως που είναι ο γονέας μου. Πέραν της καλλιτεχνικής του πορείας. Έχει να κάνει και με την παιδική του και με την εφηβική του ηλικία. Καταστάσεις και γεγονότα που δύσκολα μπορεί να τα βάλει ανθρώπου νους σήμερα, ότι κάποτε πριν από 50-60 χρόνια συνέβαιναν εδώ», συνέχισε.

Ακόμα, ο τραγουδιστής περιέγραψε: «Όπως το ότι έχασε δύο αδέλφια του από την πείνα. Μου εξιστορούσε το σκηνικό, ότι τον έναν θυμάται ότι τον είχαν πάρει μέσα σε ένα σεντόνι, και τον πήγαν και τον έριξαν μέσα σε ένα μέρος που έριχναν όλα τα άλλα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα. Και ο πατέρας μου ήταν έτοιμος, μαζί με τον μεγάλο του αδελφό στην Κατοχή, να “φύγει”. Πολύ ακραία πράγματα».