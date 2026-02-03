Χρήστος Μενιδιάτης για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία για τον πατέρα του: «Είπαν ότι πάω να εκμεταλλευτώ τη ζωή του»



  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, και στα σχόλια που ακούστηκαν. Υπήρξαν σχόλια που ανέφεραν ότι “πάω να εκμεταλλευτώ τη ζωή του πατέρα μου”.
  • Ο επιτυχημένος ερμηνευτής τόνισε ότι η ζωή του πατέρα του έχει “τρομερό ενδιαφέρον”, πέραν της καλλιτεχνικής του πορείας. Περιλαμβάνει καταστάσεις και γεγονότα από την παιδική και εφηβική του ηλικία, «που δύσκολα μπορεί να τα βάλει ανθρώπου νους σήμερα».
  • Ο Μιχάλης Μενιδιάτης είχε ζήσει σκληρά πράγματα, όπως τον θάνατο δύο αδελφών του από την πείνα την περίοδο της Κατοχής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Μενιδιάτης
Φωτογραφία: Instagram/christos_menidiatis

Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ανάμεσα σε άλλα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, καθώς και στα σχόλια που ακούστηκαν όταν εξέφρασε για πρώτη φορά αυτή του την σκέψη.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής μίλησε για τον γονέα του, τον αείμνηστο Μιχάλη Μενιδιάτη, και για κάποια σκληρά πράγματα που είχε ζήσει, όπως τον θάνατο δύο αδελφών του, την περίοδο της Κατοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου του 1932, και πέθανε στις 21 Αυγούστου του 2012, σε ηλικία 80 ετών.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μία τέτοια ταινία, ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε πως: «Εκεί να δεις τι άκουσα. Και εκεί σχόλια κακά, “τι κάνει αυτός τώρα;”… Είναι αυτό που λέγαμε πριν, πως ό,τι πας να κάνεις, θα σχολιαστεί. Υπήρξαν σχόλια που ανέφεραν ότι πάω να εκμεταλλευτώ τη ζωή του πατέρα μου, “γιατί να το κάνω τώρα αυτό;” και ότι το κάνουν όλοι.

Είναι αυτή η κιτρινίλα που υπάρχει από τον κόσμο, η κακία. Αλλά εντάξει, το προσπερνάω».

«Κοίταξε, η ζωή του πατέρα μου πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως που είναι ο γονέας μου. Πέραν της καλλιτεχνικής του πορείας. Έχει να κάνει και με την παιδική του και με την εφηβική του ηλικία. Καταστάσεις και γεγονότα που δύσκολα μπορεί να τα βάλει ανθρώπου νους σήμερα, ότι κάποτε πριν από 50-60 χρόνια συνέβαιναν εδώ», συνέχισε.

Ακόμα, ο τραγουδιστής περιέγραψε: «Όπως το ότι έχασε δύο αδέλφια του από την πείνα. Μου εξιστορούσε το σκηνικό, ότι τον έναν θυμάται ότι τον είχαν πάρει μέσα σε ένα σεντόνι, και τον πήγαν και τον έριξαν μέσα σε ένα μέρος που έριχναν όλα τα άλλα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα. Και ο πατέρας μου ήταν έτοιμος, μαζί με τον μεγάλο του αδελφό στην Κατοχή, να “φύγει”. Πολύ ακραία πράγματα».

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΤτΕ: Σταθερή η ζήτηση για δάνεια το α’ τρίμηνο του 2026 – Αναλυτικά τα στοιχεία

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
18:33 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: «Οι φίλοι μας είναι διαφορετικοί από εκείνους που θα συναναστρεφόμουν αν ήμουν στο Λος Άντζελες»

Λεπτομέρειες για την υπέροχη ζωή της στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της, Μάικλ Ντάγκλας, μοιράστη...
17:49 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πωλίνα: «Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άνδρες, έχω κάνει σχέση με μικρότερο»

Στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή κάθισε η Πωλίνα, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Κα...
17:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Φαίδρα Δρούκα: «Σαν λαός έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Φαίδρα Δρο...
16:25 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Μελίνα Ασλανίδου για την κατάσταση της υγείας της: «Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία»

Πριν από λίγες ημέρες, η Μελίνα Ασλανίδου με μία ανάρτησή της στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα...
