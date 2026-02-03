Βαρύ πένθος για την Μαρία Αντουλινάκη: Πέθανε η μητέρα της – Το συγκινητικό «αντίο» της ηθοποιού

Σύνοψη από το

  • Πολύ δύσκολες ώρες ζει η Μαρία Αντουλινάκη, καθώς η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή.
  • Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση, μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.
  • Στην ανάρτησή της, η Μαρία Αντουλινάκη δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία της μητέρας της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Αντουλινάκη
Φωτογραφία: Instagram/mariaantoulinaki

Πολύ δύσκολες ώρες ζει η Μαρία Αντουλινάκη, καθώς η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή. Η αγαπημένη ηθοποιός, έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση, μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Αντουλινάκη δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία της μητέρας της, στην οποία την βλέπουμε χαμογελαστή.

Η γνωστή καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της μαμάς της, έχει γράψει: «Αντίο μανουλίτσα μου… δεν τα κατάφερα… Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου!».

Η Μαρία Αντουλινάκη έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της υποκριτικής. Μία απο τις πιο πρόσφατες δουλειές της, η οποία αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ήταν στις «Άγριες Μέλισσες», στις οποίες είχε υποδυθεί την «Αγορίτσα».

20:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

