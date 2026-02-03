Βαρύ πένθος για την Μαρία Αντουλινάκη: Πέθανε η μητέρα της – Το συγκινητικό «αντίο» της ηθοποιού

Πολύ δύσκολες ώρες ζει η Μαρία Αντουλινάκη, καθώς η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή. Η αγαπημένη ηθοποιός, έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση, μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Αντουλινάκη δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία της μητέρας της, στην οποία την βλέπουμε χαμογελαστή.

Η γνωστή καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της μαμάς της, έχει γράψει: «Αντίο μανουλίτσα μου… δεν τα κατάφερα… Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Antoulinaki 🎭🎬📺 (@mariaantoulinaki)

Η Μαρία Αντουλινάκη έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της υποκριτικής. Μία απο τις πιο πρόσφατες δουλειές της, η οποία αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ήταν στις «Άγριες Μέλισσες», στις οποίες είχε υποδυθεί την «Αγορίτσα».