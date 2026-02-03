Χίος: 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Χίος: 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών
Πηγή φωτογραφίας: alithia.gr

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ενεπλάκη σε επιχείρηση καταδίωξης λέμβου διακινητών που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε περίπου 35 παράτυπους μετανάστες. Η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου Χίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό πλοίο με δύτες, καθώς και ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις νεκροί αλλοδαποί, ενώ δύο στελέχη του Λιμενικού έχουν τραυματιστεί και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, μαζί με 24 διασωθέντες μετανάστες.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι διακινητές κινήθηκαν προς το περιπολικό, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο το στοιχείο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα politischios.gr, σκάφη του Λιμενικού μεταφέρουν τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου βρίσκονται σε επιφυλακή πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί 19 μετανάστες, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, καθώς και δύο λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όλοι είναι εκτός κινδύνου, αλλά παραμένουν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι Αρχές έχουν θέσει το σημείο του συμβάντος υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ στη Χίο έχουν σπεύσει ενισχύσεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:34 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Πέπλο μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ο άνδρας που βρέθηκε μαζί της στην πτήση, ο «αυταρχικός» πατέρας και η αντίδραση του αδελφού της

Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε ταξιδεύοντας με πτήση της Lufthansa από την Ελλ...
23:26 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η τεράστια περιουσία του 27χρονου – Η κατάθεση της συντρόφου του και όσα λένε συγγενικά του πρόσωπα 

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, που έ...
23:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Σε τραγωδία κατέληξε η εμπλοκή σκάφους του Λιμενικού Σώματος με λέμβο που μετέφερε μετανάστες,...
22:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (03/02) η κλήρωση με αριθμό 3023 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα