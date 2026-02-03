Χίος: 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ενεπλάκη σε επιχείρηση καταδίωξης λέμβου διακινητών που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε περίπου 35 παράτυπους μετανάστες. Η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου Χίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό πλοίο με δύτες, καθώς και ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις νεκροί αλλοδαποί, ενώ δύο στελέχη του Λιμενικού έχουν τραυματιστεί και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, μαζί με 24 διασωθέντες μετανάστες.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι διακινητές κινήθηκαν προς το περιπολικό, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο το στοιχείο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα politischios.gr, σκάφη του Λιμενικού μεταφέρουν τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου βρίσκονται σε επιφυλακή πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί 19 μετανάστες, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, καθώς και δύο λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όλοι είναι εκτός κινδύνου, αλλά παραμένουν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι Αρχές έχουν θέσει το σημείο του συμβάντος υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ στη Χίο έχουν σπεύσει ενισχύσεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο