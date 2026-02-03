Σοφία Παυλίδου: «Ο μοναδικός που με άγχωνε, ήταν ο πατέρας μου όταν ήταν στο κοινό»

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, συνάντησαν την Σοφία Παυλίδου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», στην οποία συμμετέχει. Η καλλιτέχνις στη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε και για τον πατέρα της. Υπενθυμίζεται ότι ο γονέας της ηθοποιού, έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020.

Αρχικά, η Σοφία Παυλίδου ανέφερε στις δηλώσεις της: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω για τους φίλους μου, δεν με αγχώνουν καθόλου. Ο μοναδικός που με άγχωνε, ήταν ο πατέρας μου όταν ήταν στο κοινό. Έχει “φύγει” ο μπαμπάκας, οπότε τώρα πια μόνο χαρά έχω και στις επίσημες».

«Ο μπαμπάς ήταν αυστηρός κριτής, εξ ου και το άγχος που είχα εγώ πάντα. Ήταν πάντα αυστηρός κριτής! Ωραία, τώρα μας βλέπει από εκεί πέρα πάνω σήμερα, πιστεύω ότι θα πέρασε καλά και αυτός», συνέχισε η ηθοποιός.