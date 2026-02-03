ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη ζητεί διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – «Θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο» απαντά ο Λευκός Οίκος

Αλλαγές στην τοποθεσία που θα γίνει η συνάντηση Ιράν – ΗΠΑ ζήτησε η Τεχεράνη, εν μέσω έντασης των δύο πλευρών στην Αραβική Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζ, αλλά η Ουάσινγκτον αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, χωρίς τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από άλλες χώρες, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη υπαναχωρεί από όσα συμφωνήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αφού αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, εγείροντας ανησυχία για διπλωματικό ναυάγιο.

Η υπαναχώρηση έρχεται την στιγμή που οι δύο χώρες εμπλέκονται σε δύο περιστατικά έντασης στην Αραβική Θάλασα και στα στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το Axios και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχαν μεταδώσει πως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, ενώ την Ουάσινγκτον θα εκπροσωπήσει ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επικοινώνησε σήμερα με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Η απάντηση της Ουάσινγκτον

Στο αίτημα της Τεχεράνης απάντησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκος Καρολάιν Λίβιτ. Οι συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ιρανών αξιωματούχων θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, η Κάρολαϊν Λίβιτ, στον απόηχο της κατάρριψης ιρανικού drone από αμερικανικό μαχητικό F-35 στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ «πρόκειται να έχει συνομιλίες με τους Ιρανούς αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επί του παρόντος, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν. Αλλά, ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) προφανώς έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές», είπε η Λέβιτ στo τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.