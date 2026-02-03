Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Ασημίνα αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα την εγκυμοσύνη της Λένας

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει απόψε στις 22:30 με νέο καθηλωτικό επεισόδιο.

Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασημίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης.

Στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση με τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο. Όταν όλοι βρίσκονται γύρω από τραπέζι, ο Ορέστης ανακοινώνει ότι ο πατέρας τους και επικεφαλής της ακτοπλοϊκής, ο Ντίνος Βούλγαρης τον απομακρύνει από την εταιρεία, μετά την τελευταία σύγκρουσή τους.

Ο Γρηγόρης τάσσεται στο πλευρό του αδελφού του, αλλά ο πατέρας τους ο Ντίνος, σκληρά κι αμείλικτα τον προτρέπει πρώτα να περάσει κάποια χρόνια στα καράβια και μετά να έχει άποψη από την ασφάλεια των γραφείων τους.

Η Λένα ζητά να φύγει από τη συγκέντρωση αυτή που την πιέζει αφόρητα, ενώ η μητέρα τους η Γαλήνη προσπαθεί να κατευνάσει τους άνδρες της οικογένειας και να τους κάνει να συζητήσουν πολιτισμένα.

Ο Ντίνος όμως υπογραμμίζει ότι αυτά είναι θέματα των αντρών, οι δύο γυναίκες δεν έχουν ούτε λόγο, ούτε άποψη, ούτε θέση για ό,τι συμβαίνει. Η Γαλήνη αναλαμβάνει πλέον δράση, σηκώνεται όρθια και υψώνει την φωνή της απέναντι στην πατριαρχική κι ανάλγητη θέση του άνδρα της. Ο Ντίνος καταλαβαίνει ότι πλέον είναι όλοι εναντίον του και απειλεί ότι αυτό που αυτός εκλαμβάνει ως «ανταρσία» δε θα περάσει έτσι. Η διάλυση της οικογένειας Βούλγαρη μόλις ξεκινά.

Στο σπίτι των Καπετανάκων η Αλεξάνδρα ακούει τον ποδοσφαιρικό αγώνα όπου ο γιος της ο Ανδρέας αγωνίζεται για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Παρά τους τραυματισμούς, ο νέος ποδοσφαιριστής δίνει τη νίκη στην ομάδα του και η Αλεξάνδρα καμαρώνει, κοιτώντας και τη φωτογραφία του αδικοχαμένου πρωτότοκου γιου της, του Στράτου.

Στο γήπεδο, ο Ανδρέας πανηγυρίζει και αφιερώνει τη νίκη του στον αδελφό του «για σένα Στράτο» λέει κοιτώντας προς τον ουρανό. Στις κερκίδες, ο Ηλίας Καπετανάκος, είναι συγκινημένος για τη νίκη του γιου του, έτοιμος να στήσει πανηγύρι στην Τρούμπα, αλλά αυστηρός με την Ρίτα όταν αυτή τον αγκαλιάζει για να μοιραστεί τη χαρά του.

Ο Καπετανάκος , στη συνέχεια, κερνάει περήφανος τον κόσμο της Τρούμπας, γιορτάζοντας το γκολ του Αντρέα στον πρώτο του αγώνα με την φανέλα του Ολυμπιακού. Μετά το μεγάλο καυγά μεταξύ των μελών της οικογένειας Βούλγαρη, ο καπετάν – Μανώλης λέει στον Ορέστη ότι θεωρεί ότι είναι καλύτερο να μείνει πλέον σε ξενοδοχείο.

Ο Ντίνος Βούλγαρης είναι αποφασισμένος να επιτεθεί σε όλους τους εχθρούς του. Και θα είναι αμείλικτος. Ο Ορέστης λέει στον Μανώλη -τον οποίο αγαπά σαν πραγματικό του παππού- ότι καλύτερα θα ήταν να είναι κι αυτός σπίτι, για να έχουν ένα τείχος απέναντι στον Ντίνο.

Ο Μανώλης θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, το μόνο που θα ήθελε είναι να δει και να βοηθήσει την εγγονή του, την Λένα, που είναι τόσο πληγωμένη μετά τον αποχωρισμό της από το μωρό της. Ο Ορέστης πληροφορεί τον Μανώλη ότι ο Χρόνης, ο αρραβωνιαστικός της Λένας έμαθε ότι το μωρό που έχει υιοθετήσει η θεία Ξένια είναι της Λένας. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει.

Τέλος, η τυχαία συνάντηση της Βούλας με τον Αρχοντή έχει άσχημη κατάληξη για την ίδια, ενώ η Κοραλία σοκάρεται όταν η Βίκυ της εκμυστηρεύεται τις απειλές του Σήφη. Τέλος, η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη είναι όλοι γύρω από τραπέζι, ο Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) ανακοινώνει ότι ο πατέρας τους και επικεφαλής της ακτοπλοϊκής ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) τον απομακρύνει από την εταιρεία, μετά την τελευταία σύγκρουσή τους… Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) τάσσεται στο πλευρό του αδελφού του, αλλά ο πατέρας τους ο Ντίνος, σκληρά κι αμείλικτα τον προτρέπει πρώτα να περάσει κάποια χρόνια στα καράβια και μετά να έχει άποψη από την ασφάλεια των γραφείων τους…

Η μικρή Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) ζητά να φύγει από τη συγκέντρωση αυτή που την πιέζει αφόρητα, ενώ η μητέρα τους η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) προσπαθεί να κατευνάσει τους άνδρες της οικογένειας και να τους κάνει να συζητήσουν πολιτισμένα. Ο Ντίνος όμως υπογραμμίζει ότι αυτά είναι θέματα των αντρών, οι δύο γυναίκες, δεν έχουν ούτε λόγο, ούτε άποψη, ούτε θέση για ό,τι συμβαίνει…

Η Γαλήνη αναλαμβάνει πλέον δράση, σηκώνεται όρθια και υψώνει την φωνή της απέναντι στην πατριαρχική κι ανάλγητη θέση του άνδρα της… Ο Ντίνος καταλαβαίνει ότι πλέον είναι όλοι εναντίον του και απειλεί ότι αυτό που αυτός εκλαμβάνει ως «Ανταρσία» δε θα περάσει έτσι… Η διάλυση της οικογένειας Βούλγαρη μόλις ξεκινά

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Στο σπίτι των Καπετανάκων η Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) ακούει τον ποδοσφαιρικό αγώνα όπου ο γιος της ο Ανδρέας (Δημήτρης Σέρφας) αγωνίζεται για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Παρά τους τραυματισμούς, ο νέος ποδοσφαιριστής δίνει τη νίκη στην ομάδα του και η Αλεξάνδρα καμαρώνει, κοιτώντας και τη φωτογραφία του αδικοχαμένου πρωτότοκου γιου της, του Στράτου.

Στο γήπεδο, ο Ανδρέας πανηγυρίζει και αφιερώνει τη νίκη του στον αδελφό του «για σένα Στράτο» λέει κοιτώντας προς τον ουρανό. Στις κερκίδες, ο Ηλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσσοβίτης) είναι συγκινημένος για τη νίκη του γιου του, έτοιμος να στήσει πανηγύρι στην Τρούμπα, αλλά αυστηρός με την Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) όταν αυτή τον αγκαλιάζει για να μοιραστεί τη χαρά του.

Δείτε το sneak preview εδώ (3):

Μετά το μεγάλο καυγά μεταξύ των μελών της οικογένειας Βούλγαρη, ο καπετάν – Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης) λέει στον Ορέστη (Κυριάκος Σαλής) ότι θεωρεί ότι είναι καλύτερο να μείνει πλέον σε ξενοδοχείο.

Ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) είναι αποφασισμένος να επιτεθεί σε όλους τους εχθρούς του… Και θα είναι αμείλικτος. Ο Ορέστης λέει στον Μανώλη -τον οποίο αγαπά σαν πραγματικό του παππού- ότι καλύτερα θα ήταν να είναι κι αυτός σπίτι, για να έχουν ένα τείχος απέναντι στον Ντίνο. Ο Μανώλης θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, το μόνο που θα ήθελε είναι να δει και να βοηθήσει την εγγονή του, την Λένα, που είναι τόσο πληγωμένη μετά τον αποχωρισμό της από το μωρό της.

Ο Ορέστης πληροφορεί τον Μανώλη ότι ο Χρόνης, ο αρραβωνιαστικός της Λένας, έμαθε ότι το μωρό που έχει υιοθετήσει η θεία Ξένια είναι της Λένας. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει …

Δείτε το trailer εδώ: