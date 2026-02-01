Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις 22:30 πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό και πιο αληθινό από ποτέ.

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 28

Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασημίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης.

Ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση με τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο, ενώ, παράλληλα, ο Καπετανάκος κερνάει περήφανος τον κόσμο της Τρούμπας, γιορτάζοντας το γκολ του Αντρέα στον πρώτο του αγώνα ?ε την φανέλα του Ολυμπιακού.

Η τυχαία συνάντηση της Βούλας με τον Αρχοντή έχει άσχημη κατάληξη για την ίδια, ενώ η Κοραλία σοκάρεται όταν η Βίκυ της εκμυστηρεύεται τις απειλές του Σήφη. Τέλος, η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Μη χάσετε την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 29

Οι γιορτινές μέρες πλησιάζουν και στο Πόρτο Λεόνε ξεκινούν οι πρώτοι στολισμοί. Στην καρδιά του Καπετανάκου, όμως, υπάρχει ένα κενό, καθώς είναι οι πρώτες γιορτές χωρίς το πρωτοπαλίκαρό του, τον Στράτο.

Ο Ορέστης πέφτει πάνω σε μια επίσκεψη του Λάζαρου στην Τρούμπα που, σύμφωνα με τον Μανώλη, είναι με την Ξένη και το παιδί της Λένας στο καράβι για την Αυστραλία.

Από την άλλη, η Αγγελική όσο περισσότερο γνωρίζει και έρχεται κοντά με τον Γρηγόρη, βρίσκεται μέσα σε ένα κυκεώνα ενοχών… Παράλληλα, τη στιγμή που η Γαλήνη προσπαθεί να συναντηθεί με τον Γιάμαρη, μετά τα όσα έμαθε από την Ασημίνα, ο Βούλγαρης την πιάνει στα πράσα να του μιλά στο τηλέφωνο και της απαγορεύει την έξοδο.

Ο Ορέστης έχοντας πάρει ένα μάθημα από τη συμπεριφορά του Χρόνη στη Λένα, σκέφτεται να δώσει στη Βούλα μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Αρχοντής προειδοποιεί τον Χρόνη ότι η Βούλα μοιάζει να είναι ελευθέρων ηθών.

