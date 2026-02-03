Κλειστό για τρεις ημέρες το Ειδικό Σχολείο Σάμου: «Κάθε έλλειψη είναι κίνδυνος», λένε οι γονείς – Τι υποστηρίζει ο Δήμος

Ανάστατοι είναι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο στο Βαθύ Σάμου, καθώς αναστέλλεται για τρεις ημέρες η λειτουργία του, με τους ίδιους να διαμαρτύρονται και μέσω ανακοίνωσης για ελλιπείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου καθησυχάζει μιλώντας στο enikos.gr, σημειώνοντας πως η τριήμερη αναστολή λειτουργίας δόθηκε ακριβώς για να διορθωθούν τα προβλήματα και να συνεχιστεί απρόσκοπτη η παρακολούθηση από τους μαθητές.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, το Ειδικό Σχολείο Σάμου, αναστέλλει τη λειτουργία του για τρεις ημέρες. Οι γονείς κάνουν λόγο για “σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής και πυρασφάλειας” που “παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια”. “Κάθε έλλειψη δεν είναι απλώς πρόβλημα, είναι κίνδυνος” τονίζουν και καταλήγουν: “Η ασφάλεια των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις”.

Οι γονείς των μαθητών του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Σχολείου αναφέρουν:

“Η ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία δεν είναι θέμα υπομονής ούτε προσωρινών λύσεων.

Στο ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό της Σάμου, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής και πυρασφάλειας παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια.

Παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις του τελευταίου 1,5 χρόνου, το γεγονός ότι αυτές επαναλαμβάνονται αποδεικνύει ότι το κτίριο δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Σε έναν χώρο όπου φοιτούν παιδιά που δεν μπορούν να αυτοπροστατευτούν, κάθε έλλειψη δεν είναι απλώς πρόβλημα, είναι κίνδυνος.

Η πρόσφατη συζήτηση για αναστολή λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό. Οι προσωρινές διορθώσεις δεν αρκούν. Απαιτείται άμεση και οριστική λύση. Η ασφάλεια των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις”.

Ο δήμαρχος, Παρασκευάς Παπαγεωργίου σημειώνει ότι η δημοτική Αρχή έχει συμβάλει τα μέγιστα για ένα κτίριο παλιό, 23 χρόνων, το οποίο δεν ήταν ποτέ φτιαγμένο για να γίνει σχολικό κτίριο.

Ο κ. Παπαγεωργίου τονίζει ότι πράγματι υπάρχει “αναστολή για τρεις ημέρες ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα”, αρνούμενος όμως επί της ουσίας ότι τίθεται θέμα πυρασφάλειας.

“Υπάρχουν δυσκολίες και από οικοδομικής τεχνικής πλευράς, κάποιος επίσης είπε ότι είδε έναν ποντικό. Το κτίριο έγινε κατ’ ανάγκη σχολικό, δεν υπάρχουν άλλα κτίρια. Έχει μέσα πυροσβεστήρες, πληρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας. Σε τρεις ημέρες θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά” υποστηρίζει.

Σύμφωνα με αναφορές, αντίστοιχα φαινόμενα υπήρχαν μέχρι πρόσφατα και στο γηροκομείο της Σάμου.

Αρχικά ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε πως επί 18 χρόνια το γηροκομείο δεν είχε άδεια.

“Είναι ένα από τα τέσσερα, μοναδικά γηροκομεία που επιχορηγεί ένας δήμος. Δυστυχώς, το κράτος δεν μας επιχορηγεί και τα δίνει όλα ο δήμος. Κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να βάλουμε μέσα και άλλους ανθρώπους, έχουμε όμως πιο πολλές αιτήσεις από όσες μπορούμε να καλύψουμε.

Αλλά πώς θα συντηρηθεί χωρίς επιχορήγηση από την Πολιτεία; Επίσης υπάρχει πρόβλημα διότι η Εισαγγελία με αποφάσεις της βάζει μέσα ανθρώπους αθρόα. Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν” υποστήριξε.