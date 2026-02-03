Αμβούργο: Αυτούς που παρήγγειλαν το σαμποτάζ στα πολεμικά πλοία αναζητούν οι γερμανικές αρχές – Ποιος είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη

Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί αξιωματικοί και τεχνικοί ανακάλυψαν το σαμποτάζ που είχε γίνει στην κορβέτα Emden, λίγο πριν το νεότευκτο πλοίο του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού αναχωρήσει από το Αμβούργο για την πρώτη του δοκιμή στην θάλασσα.

Το πλοίο είχε ετοιμαστεί πλήρως και η ζημιά που θα γινόταν αν δεν είχε γίνει η τελική επιθεώρηση θα ήταν πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ δεν είναι το μόνο πλοίο που έχει υποστεί σαμποτάζ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν φέρονται να έχουν κάνει ζημιές και σε άλλα πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό ναυτικό το 2025, ενώ εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου. Τα πλοία αυτά ήταν αγκυροβολημένα σε ναυπηγείο.

Το σαμποτάζ

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα του πλοίου, ότι τρύπησαν τις γραμμές παροχής γλυκού νερού, ότι αφαίρεσαν τα καπάκια από τις δεξαμενές καυσίμων και ότι απενεργοποίησαν τους διακόπτες ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου, επεμβαίνοντας στις καλωδιώσεις. Το περιστατικό ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επί του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» σαλπάρει για το Κίελο, στα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων της δυνάμεων.

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, γράφει η εφημερίδα BILD. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στον προσδιορισμό του προσώπου που ενδέχεται να έχει αναθέσει τη διενέργεια της δολιοφθοράς.

Το «Emden» κατασκευάστηκε και καθελκύστηκε στο ναυπηγείο Blohm + Voss στις αρχές Μαΐου 2024 και, στην συνέχεια προγραμματίστηκε η πρώτη του εκτεταμένη δοκιμή στη θάλασσα στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Είναι μία από τις πέντε νέες κορβέτες τύπου 130 που παραγγέλθηκαν από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις το 2017, με συνολικό κόστος δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Δολιοφθορά και στο σύστημα πρόωσης

Τα πλοία που έχουν παραγγελθεί σχεδιάστηκε να σταθμεύσουν στη ναυτική βάση Hohe Düne κοντά στο Warnemünde και να λάβουν τεχνική υποστήριξη στο Κίελο. Η χρήση τους είχε προγραμματιστεί για θαλάσσια επιτήρηση, καθώς και για μεγαλύτερη παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες και το σύστημα πρόωσης του πλοίου υπονομεύτηκε με αρκετά κιλά μεταλλικών ρινισμάτων. Εάν η δολιοφθορά δεν είχε εντοπιστεί, θα είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον κινητήρα και θα είχε καθυστερήσει σημαντικά την παράδοση του πλοίου στο Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τα WDR, NDR και η Süddeutsche Zeitung αναφέρουν επίσης ότι σημειώθηκε εκτεταμένη απόπειρα δολιοφθοράς στο πλοίο. Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ο επιθεωρητής του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, Jan Christian Kaack, 62 ετών, επιβεβαίωσε στο Navy Talks στο Βερολίνο, ότι έγινε ζημιά, «καταστροφή, δηλαδή σαμποτάζ, σε περισσότερες από μία μονάδες». Ο επιθεωρητής δεν επιβεβαίωσε ρητά το περιστατικό στο Αμβούργο, καθώς το Emden δεν ανήκει ακόμη στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το ναυπηγείο Blohm + Voss αρνήθηκε να σχολιάσει την φερόμενη πράξη δολιοφθοράς. Σύμφωνα με την έρευνα των WDR, NDR και SZ, έχει ενημερωθεί η Κρατική Αστυνομία του Αμβούργου.

«Προσπάθειες μύησης» μεταξύ στρατιωτών

Ο Kaack είπε ότι εκτός από τις προσπάθειες σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία, υπήρξαν και περιπτώσεις εισβολών σε ναυτικές βάσεις τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα, καθώς και «προσπάθειες επαφής» με στρατιώτες ένστολους, που επέστρεφαν στο σπίτι τους.

«Η εκτίμησή μας: Μας δοκιμάζουν. Προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία μας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και εντός της συμμαχίας. Και πιθανόν να προετοιμάζουν το έδαφος για μελλοντικές ενεργές, στρατιωτικές επιχειρήσεις», είπε ο αντιναύαρχος.

Ο Έλληνας από την Θράκη

Ο 55χρονος, Έλληνας που συνελήφθη είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας και εργαζόμενος στο ναυπηγείο του Αμβούργο, σύμφωνα με το pameevro.gr. Κατηγορείται ότι συμμετείχε στις πράξεις δολιοφθοράς. Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κινητά τηλέφωνα

3 USB sticks

1 κάρτα SIM

1 σκληρός δίσκος

19 τραπεζικά βιβλιάρια

Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα στην εξέταση της εμπλοκής του στις φερόμενες πράξεις δολιοφθοράς, καθώς ενδέχεται να περιέχουν ψηφιακά στοιχεία και αποδεικτικά αρχεία της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Eurojust

Για την υπόθεση η Eurojust έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που είναι ύποπτα για απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικού αμυντικού εξοπλισμού. Η σύλληψη του Ρουμάνου και Έλληνα υπόπτου πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025. Αυτό περιλαμβάνει την απόρριψη περισσότερων από 20 κιλών λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα γερμανικών πολεμικών πλοίων, τη διάτρηση των αγωγών παροχής πόσιμου νερού, την αφαίρεση των καπακιών των δεξαμενών καυσίμων και την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Εάν δεν είχαν εντοπιστεί, οι πράξεις αυτές θα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημίες στα πλοία και θα είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις του γερμανικού ναυτικού.

Χάρη στον συντονισμό της Eurojust, οι γερμανικές, ελληνικές και ρουμανικές αρχές συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της σημερινής δράσης, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Ελλάδα και ενός άλλου στη Γερμανία. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία και κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες για την απόπειρα σαμποτάζ συνεχίζονται.»