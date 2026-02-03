Οι «κόκκινες γραμμές» και τα όρια διαλόγου με την Άγκυρα – «Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει δεδικασμένα»

Με φόντο την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πτέραρχος ε.α. Κώστας Ιατρίδης και ο στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης ανέπτυξαν τις απόψεις τους για τη στρατηγική της Τουρκίας στο Αιγαίο και τους ελληνικούς χειρισμούς, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Σύμφωνα με τον Σάββα Καλεντερίδη η Ελλάδα «οριοθέτησε με κόστος- θα το πληρώσουμε στο μέλλον- την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρυπίδα με την Αίγυπτο. Δηλαδή τμηματική οριοθέτηση, μειωμένη επίδραση στην Κρήτη κατά 45-55% που αυτό ενταφιάζει την οριοθέτηση με την Κύπρο. Αν έχεις δεχθεί ότι η Κρήτη, το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έχει μειωμένη επήρεια, η Στρογγυλή (τι επήρεια έχει);».

«Οπότε ενώ πληρώσαμε ένα τεράστιο κόστος για να ακυρώσουμε το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Τουρκία ήρθε και εμπόδισε με 5 πλοία τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Προσέξτε, σε οριοθετημένη υφαλοκρυπίδα. Εκεί που θα έπρεπε να είναι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι της εθνικής κυριαρχίας. Αυτή είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν είναι κόκκινη γραμμή. Τι είναι αυτά; Τι έχουν πάθει οι πολιτικοί; Παράνοια;», συνεχίζει ο στρατιωτικός αναλυτής.

Όσο για την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Καλεντερίδης σημείωσε: «Να πάει ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, όμως να προηγούνταν NAVTEX ή 2 NAVTEX ανατολικά του 25ου, να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και μετά να πάει. Τι νόημα έχει η συνάντηση με τον Ερντογάν, όταν η Κάσος είναι ακόμη εκεί. Ξέρετε τι συμβαίνει; Έχουμε πάθει στην Ελλάδα μία λεξιλαγνία, διάλογος, διάλογος. «Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο;» Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή οι όροι του διαλόγου ή αν ο Τούρκος χρησιμοποιεί τον διάλογο για να προωθεί τις θέσεις του στο Αιγαίο, αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε; Τα τελευταία επτά χρόνια έχει προστεθεί η γαλάζια πατρίδα ως ζήτημα, ως ένα εγκεκριμένο από την τουρκική ηγεσία δόγμα. Δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Η Τουρκία έχει μία στρατηγική για την διεκδίκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων -το είδαμε στην Κάσο- αλλά και εθνικής κυριαρχίας σε 152 νησιά».

Ο πτέραρχος Κώστας Ιατρίδης στην τοποθέτηση του επί του θέματος σχολίασε πως «πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η Τουρκία ό,τι κάνει δεν το κάνει τυχαία. Η στρατηγική της είναι η «γκριζοποίηση» του Αιγαίου. Χτίζει ιστορικό αμφισβητήσεων και όταν θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσει. Άλλο διάλογος και άλλο διαπραγμάτευση. Ο διάλογος όμως για να είναι χρήσιμος θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα, με όρους και προϋποθέσεις. Όταν πηγαίνεις να συζητήσεις χωρίς ατζέντα, δέχεσαι τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, το οποίο είναι ένα θέμα».

«Δυστυχώς το διεθνές σύστημα δε λειτουργεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αλλά με βάση την ισορροπία ισχύος και τη σαφήνεια κόκκινων γραμμών που εμείς αυτή τη στιγμή, δεν τις έχουμε. Η κόκκινη γραμμή μας είναι τα έξι ναυτικά μίλια. Η Τουρκία λέει το παράδοξο “δεν μπορείτε να έχετε 10 ναυτικά μίλια αέρα και να έχετε έξι”. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το γκρίζο τοπίο για να δημιουργήσει δεδικασμένα, γιατί ξέρει κάποια στιγμή πως θα τα χρησιμοποιήσει. Και αυτό που λέγεται πολύ από τους δημοσιογράφους “μα τι θέλετε να γίνει πόλεμος”; Η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο, αλλά ανάμεσα στην ειρήνη που επιτρέπει τον πόλεμο και σε αυτήν που προετοιμάζει τον πόλεμο. Αυτό πρέπει να διαλέξουμε», συνεχίζει ο κ. Ιατρίδης.

Ο κ. Νιφλής απευθυνόμενος στον κ. Καλεντερίδη αναφέρει: «Eμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός δέχεται μία κριτική όπως την διατυπώνετε εσείς και ο κύριος Ιατρίδης, αλλά και πολλοί άλλοι, όχι μόνο πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και αναλυτές, και από την άλλη πλευρά ο Ερντογάν δέχεται μία πολύ πιεστική κριτική από την αντιπολίτευση και τους αναλυτές της Τουρκίας πως είναι πολύ χαλαρός με την Ελλάδα».

«Κοιτάξτε εγώ δεν κάνω κριτική στον κ. Μητσοτάκη», απάντησε ο κ. Καλεντερίδης. «Η κριτική που (γίνεται στον Ερντογάν) από την αντιπολίτευση, είναι γιατί απέσυρε τα πλοία από την Ανατολική Μεσόγειο. «Ξαναστείλε τα γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία- αλλιώς την ονομάζουν οι Τούρκοι-προχωράει σε κινήσεις και δημιουργεί δεδικασμένα». Ο Ερντογάν έχει δηλώσει δεκάδες φορές πως κανένα ενεργειακό πρόγραμμα δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς την άδεια τους. Και τα προγράμματα προχωρούν το ένα μετά το άλλο, και με την Action Mobile και με τη Chevron στην Κύπρο. Αυτό κριτικάρει η αντιπολίτευση και λέει στείλε εκεί τα πλοία».

«Όσον αφορά το Αιγαίο η κριτική της αντιπολίτευσης περιορίζεται στο θέμα των νησιών, όχι των 152 νησιών που είναι αδιευκρίνιστης ιδιοκτησίας κατά την Τουρκία. Υπάρχουν 17-18 νησιά που οι Τούρκοι τα θεωρούν τουρκικά, όχι διεκδικούμενα ή αμφισβητούμενα αλλά τουρκικά. Και η αντιπολίτευση του λέει γιατί αφήνεις την Ελλάδα να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις εκεί και να τα κρατά στρατικοποιημένα. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται, αλλά δεν ασκείται κριτική, επί της στρατηγικής της Τουρκίας να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια χώρα που αμφισβητεί και εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα στο πεδίο και έχουμε μία Ελλάδα που δεν έχει εθνική στρατηγική, που να τη γνωρίζουν και οι πολίτες. Τι θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να πάμε; Δεν είδα δηλαδή να αντιμετωπίζεται η NAVTEX της Τουρκίας στον 25ο με τη σοβαρότητα που πιστεύω ότι έχει. Δεν είδα να ξεσηκώνονται οι ευρωβουλευτές. όλοι σύσσωμοι. Δεν είδα τους δημάρχους των νησιών να λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι λάθος. Δεν κινδυνολογούμε», καταλήγει ο κ. Καλεντερίδης.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο κ. Ιατρίδης, λέγοντας: «Η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έκανε αποτροπή, έκανε αντιστάθμιση του κινδύνου, δηλαδή έβλεπε ποιος είναι ο κίνδυνος και προσπαθούσε να τον αποφύγει, όχι να τον αντιμετωπίσει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Διότι αυτή η αυτοσυγκράτηση που επιδεικνύαμε τόσα χρόνια και επιδεικνύουμε, δεν εκλαμβάνεται ως ψυχραιμία από την Τουρκία αλλά ως αδυναμία».

«Η Ελλάδα πρέπει κατά τη δική μου εκτίμηση, να περάσει στη φάση της ενεργητικής αποτροπής, όχι να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, αλλά με κινήσεις τέτοιες που θα επιβεβαιώνει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ένα τέτοιο βήμα θα ήτανε σε αυτή την παράλογη, παράδοξη, παράνομη NAVTEX, να βγάλει μία αντί-NAVTEX και άμεσα να προγραμματίσει ασκήσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Γαλλία, με την Κύπρο. Και εγώ θα έλεγα και άλλο ένα βήμα, ας βγάλουμε και τον Κίμωνα -την Belhara δηλαδή- με συνοδεία όχι μόνο του, με πλοία πολεμικά και με αεροπορική υποστήριξη και με ελικόπτερα, να περάσει στο Αιγαίο ως μία ένδειξη αποτροπής. Γιατί τι είπε η Τουρκία; Θα εξουδετερώσουμε κάθε στρατιωτική αντίρρηση, ακόμη και μέσα στα έξι ναυτικά μίλια. Αυτό είπε. Είναι μία σαφέστατη απειλή. Εμείς πλέον αυτό να το ακυρώσουμε στην πράξη», σημειώνει ο κ. Ιατρίδης.