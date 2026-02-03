Βόλος: Γυναίκα έπεσε στο έδαφος όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της

Σύνοψη από το



Πηγή: ΕΡΤ

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στον Βόλο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι σπιτιού με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και η 43χρονη ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο.

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίσμα όπου διαμένουν δύο αδελφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 43χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω της εξωτερικής σκάλας. Τη στιγμή εκείνη, όμως, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα και εκείνη να πέσει στο έδαφος, ανάμεσα σε μπάζα και συντρίμμια.

Η πτώση ήταν σφοδρή, ωστόσο, η 43χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει κακώσεις και προληπτικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε η αδελφή της, τρομοκρατημένη, ενώ οι γείτονες έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, αφού άκουσαν τον θόρυβο που έκανε το μπαλκόνι πέφτοντας στο έδαφος. Τα αίτια της κατάρρευσης του μπαλκονιού διερευνώνται.

