Αποστολάκη στον Realfm 97,8: «Όποιοι ονειρεύονται διαγραφές, είναι αλλού» – Τι είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση

«Ο Πρωθυπουργός χθες με τη δήλωσή του επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ένα θεσμικό πεδίο και να εμφανίσει ένα μεταρρυθμιστικό προφίλ τη στιγμή που η διακυβέρνησή του στιγματίζεται καθημερινά από όσα αποκαλύπτονται στη δίκη για τις υποκλοπές ή στη Βουλή στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη σε συνέντευξή της στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ήταν μια χαμένη μάχη αυτή που δώσαμε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαιρετικά προβληματική η δήλωσή του, αν την συνδυάσει κανείς με τις αποκαλύψεις για τον εσμό των αξιωματούχων που διορίστηκαν από την κυβέρνησή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει θα σας έλεγα λοιπόν αιτιολογημένα ένα έλλειμμα θεσμικής και πολιτικής εμπιστοσύνης που θα έλεγα ότι στρέφεται προσωπικά απέναντι στον Πρωθυπουργό. Το έχει ο ίδιος τροφοδοτήσει με τις αποφάσεις του. Παράδειγμα: δείτε πώς αξιοποίησε το άρθρο 86 για το οποίο ο ίδιος λέει ότι έχει τη βούληση να το αναθεωρήσει, δείτε πώς το χρησιμοποίησε για να αμνηστεύσει τους υπουργούς του. Δείτε πώς απαγόρευσε την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των βουλευτών του σε μια μυστική ψηφοφορία. Δείτε πώς παραβίασε το Σύνταγμα με το περιβόητο “μοντέλο Τριαντόπουλου” και την παράκαμψη της προανακριτικής επιτροπής» περιέγραψε.

«Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη δικαιοσύνη. Δεν το λέω εγώ, το είπε χθες στην Καλαμάτα ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. Ξέρετε, όταν έχεις μια κυβέρνηση, η οποία διανύει το 7ο έτος της θητείας της, υπεύθυνος για τους τραυματισμένους θεσμούς είναι η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι προφανώς θα προσέλθουμε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με μια ολοκληρωμένη πρόταση για εκείνα τα άρθρα που υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη και απαίτηση» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Για το άρθρο 86 για παράδειγμα και για το άρθρο 90 είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με την πρότασή μας περί αναθεώρησής τους. Το ζητούμενο όμως είναι το περιεχόμενο της ρύθμισης. Αυτή η νωπή θεσμική μνήμη που σφραγίζεται από την κατ’ εξακολούθηση εργαλειοποίηση και παραβίαση του Συντάγματος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τις επιθέσεις στη λειτουργία των θεσμών και στο κράτος δικαίου, δεν γεννά εμπιστοσύνη για την συναίνεση» επεσήμανε η κα Αποστολάκη.

«Θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της κυβέρνησης στο περιεχόμενο των δικών μας προτάσεων, αλλά υπογραμμίζω το περιεχόμενο της αναθεωρητέας διάταξης το αποφασίζει η επόμενη Βουλή, όχι η παρούσα. Πρέπει να σας πω, ότι ο Πρωθυπουργός δεν γεννά, με την μέχρι σήμερα διακυβέρνησή του, εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα πολλά λέει, άλλα κάνει» επανέλαβε.

«Άρα, αν υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, στον ελληνικό λαό κατ’ αρχήν, ότι στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 90 για παράδειγμα, θα συμφωνήσει με την πρότασή μας, δεσμευόμενος ότι η επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα ψηφίσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, τότε προφανώς θα υπάρξει συμφωνία. Δεν έχω μια τέτοια αίσθηση, την περιμένουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όποιοι ονειρεύονται διαγραφές, όποιοι ονειρεύονται μη διαγραφές, είναι αλλού»

«Αν λέτε για διαγραφές που αναπαράγονται στα social media, εγώ έχω σταματήσει να τα παρακολουθώ. Γιατί εγώ επισημαίνω την αντίφαση. Ενώ τα ζητήματα είναι δέοντα, τα προβλήματα είναι ασφυκτικά και ενώ το ΠΑΣΟΚ με όλη την κριτική που δικαίως ή αδίκως μπορεί κανένας να του ασκήσει, είναι σήμερα το μόνο θεσμικό κόμμα ευθύνης με πρόγραμμα και σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης για τη χώρα, η συζήτηση για τα εσωτερικά του στέλνει ένα μήνυμα, θα έλεγα, μιας δικής μας ανεπάρκειας, μιας δικής μας προβληματικής κατάστασης» δήλωσε σχετικά με τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.

«Τη στιγμή που ο κόσμος μας περιμένει, οφείλουμε να μην είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας και των πολιτών. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα ζητήματα του προσυνεδριακού διαλόγου είναι χρήσιμα, ξέρετε και εγώ θα τοποθετηθώ στο συνέδριο, έχω άποψη για όλα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που εμένα με στρατεύει και με εμπνέει και με κινητοποιεί κάθε πρωί, είναι να κάνω σοβαρή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη, που περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Εκεί θα μείνω» απάντησε σχετικά με τα εσωκομματικά του κόμματος.

«Όποιοι ονειρεύονται διαγραφές, όποιοι ονειρεύονται μη διαγραφές, είναι αλλού. Αλλού είναι τα προβλήματα και αλλού είναι το κέντρο βάρους του ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε.

«Εάν το ζήτημα της συμπόρευσης με τη ΝΔ, της ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ ήταν ανοιχτό για το ΠΑΣΟΚ, αυτό κατά την άποψή μου δεν θα ήταν μόνο ταυτοτικό ζήτημα, θα ήταν διαλυτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Για μένα είναι αυτονόητο. Δεν είναι εν αμφιβόλω για το ΠΑΣΟΚ σήμερα, αλλά είναι στρατηγική απόφαση και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ το ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος είναι η ΝΔ και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετεκλογικής συνεργασίας με αυτήν. Εάν είναι πρώτη, δεν προτιθέμεθα. Εάν είμαστε πρώτοι, όπως είναι ο στόχος μας, δεν θα της απευθύνουμε πρόσκληση για συνεργασία. Το ζήτημα που θέτει ο κ. Δούκας, είναι ένα ζήτημα τεχνικό, δηλαδή εάν αυτό το ζήτημα θα υπάρχει και ως ψήφισμα στο συνέδριό μας. Επί της ουσίας δεν γνωρίζω κανένα στέλεχος που να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και που να επιθυμεί να θητεύσει και να υπηρετήσει σε κυβέρνηση της ΝΔ» υπογράμμισε.

Ενώ σε σχόλιο ότι μπορεί να το επιθυμήσει μετεκλογικά απάντησε κατηγορηματικά πως «δεν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ».