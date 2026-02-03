Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που καταγγέλθηκε ότι ξυλοκόπησε την έγκυο σύζυγό του – «Δεν μπορώ μακριά της»

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ένας 24χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τον ξυλοδαρμό της 22χρονης συζύγου του, που είναι έγκυος. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική φυλάκιση 4 ετών.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ύστερα από καταγγελία της 22χρονης, η οποία διανύει τον 3ο μήνα της κύησης.

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η 22χρονη περιέγραψε δύο περιστατικά σωματικής βίας, που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Απευθυνόμενη προς το δικαστήριο ζήτησε να την προστατεύσει. «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», ανέφερε η 22χρονη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας», είπε στην απολογία του.