Ανακοίνωσε τον Κλέιτον ο Ολυμπιακός – «Ανυπομονώ να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους»

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Αντρέ Σίλβα, πήρε έναν ακόμη Βραζιλιάνο από τη Ρίο Αβε, τον Κλέιτον, ανακοινώνοντας σήμερα επίσημα τη μεταγραφή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες. Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude. Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».

 

 

«Ανυπομονώ να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους»

Ο 27χρονος επιθετικός δήλωσε πανευτυχής που ανήκει πλέον στον πρωταθλητή Ελλάδας και τόνισε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί και να προσφέρει:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την καυτή ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο», τόνισε και συμπλήρωσε: «Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας».

