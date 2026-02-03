Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδράσεις από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Πρωτοποριακές δηλώσεις», casus belli και «το ατού» εναντίον της Άγκυρας

Ο τουρκικός Τύπος υποδέχθηκε με έντονο ενδιαφέρον –και σαφή δόση σχολιασμού– τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, εστιάζοντας κυρίως στις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού για την Τουρκία, τον Χακάν Φιντάν, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην προοπτική άμεσης συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Turkiye Today: Πρωτοποριακές δηλώσεις Μητσοτάκη

Η Turkiye Today σχολιάζει στον τίτλο ενός άρθρου της πως «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης μίλησε για τον Χακάν Φιντάν! Το μήνυμά του σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκάλεσε αναταραχή».

Αναφέρει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε «πρωτοποριακές δηλώσεις σχετικά με την Τουρκία».

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απατώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συζητήσει και να προχωρήσει σε μια λύση στο Αιγαίο, δήλωσε: «Εγώ κρατώ τη δήλωση του κ. Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεχομένως μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν».

«Βέβαια, μετά την δήλωση Φιντάν είχαμε τις πάγιες θέσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία με εκπλήσσουν», πρόσθεσε.

Η Turkiye Today επισημαίνει επίσης ότι, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θα υπάρξει τετ-α-τετ συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, ότι θα μεταβεί στην Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες και ότι οι επαφές με την Τουρκία διεξάγονται απευθείας.

«Το γεγονός ότι μπορώ να συνομιλώ απευθείας με τον Πρόεδρο Ερντογάν πιστεύω ότι μόνο καλό είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι «σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ -και νομίζω ότι αυτή την άποψη συμμερίζεται και η Τουρκία- ότι χρειαζόμαστε κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες», ενώ τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτά.

Milliyet: Το ατού του Μητσοτάκη εναντίον της Τουρκίας

Η Milliyet, από την πλευρά της, επιλέγει έναν πιο αιχμηρό τίτλο: «Ένα ατού εναντίον της Τουρκίας! Η ομολογία του Μητσοτάκη σε ελληνικό κανάλι: Δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου!».

Η τουρκική εφημερίδα εστιάζει στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ντόναλντ Τραμπ, στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο casus belli, στα 12 ναυτικά μίλια, στις σχέσεις με το Ισραήλ και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Και αυτό το δημοσίευμα, όπως της Turkiye Today, υπογραμμίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως επιθυμεί να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ερντογάν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, ότι θα επισκεφθεί την Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες και ότι οι επαφές διεξάγονται απευθείας, χωρίς μεσολαβητές, με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Η Milliyet σημειώνει επίσης ότι, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και ότι οι συχνές επαφές Τραμπ – Ερντογάν δεν συνιστούν πρόβλημα για την Ελλάδα, τονίζοντας παράλληλα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και είναι ανεξάρτητες από τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού, «Δεν τρέφω αυταπάτες».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ως «το μείζον ζήτημα», καθώς «η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο».

Η Milliyet επιλέγει να δώσει έμφαση και στην δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, πως «Είμαστε γείτονες, “καταδικασμένοι” από τη γεωγραφία να συνυπάρχουμε και πρέπει σταθερά να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας».

Το τουρκικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι ο Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται τις «γκρίζες ζώνες» ούτε τα αιτήματα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ σε ό,τι αφορά το casus belli, σημείωσε ότι όσο παραμένει σε ισχύ, η Τουρκία δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως «διαπραγματευτικό χαρτί» της Ελλάδας.

«Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Milliyet επισημαίνει ακόμη ότι ο Μητσοτάκης επανέλαβε πως το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι «αναφαίρετο», ότι έχει ήδη ασκηθεί στο Ιόνιο και ότι για το Αιγαίο αναμένονται «κατάλληλες συνθήκες».

Τέλος, η Milliyet καταγράφει τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στις σχέσεις με το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι κινούνται σε στρατηγικό πλαίσιο και δεν συνιστούν ανταγωνισμό με την Τουρκία. «Αν κάποιοι προσπαθούν να την παρουσιάσουν με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος», είπε στον ΣΚΑΪ.

Haber Hurriyeti: Στο επίκεντρο τα κονδύλια της ΕΕ

Η Haber Hurriyeti, από την πλευρά της, δίνει έμφαση κυρίως στο θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τίτλο: «Μητσοτάκης: Όσο υπάρχει η Ελλάδα, η Τουρκία δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που παραχώρησε, επανέλαβε την προσέγγιση της Αθήνας για ανοιχτούς διαύλους διαλόγου χωρίς υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα και με διατήρηση πρωτοβουλιών σε περιφερειακά έργα.

Η Haber Hurriyeti αναφέρει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε πως η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια από κανέναν για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Αιγαίο.

«Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν, παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο», ήταν η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Καταγράφει επίσης ότι, αναφερόμενος στις τουρκικές NAVTEX, επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι είναι παράνομες, ενώ επεσήμανε ότι η προσφυγή σε διεθνές όργανο αποτελεί κατ’ αρχήν αποδεκτή λύση.