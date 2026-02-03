Στον κινηματογράφο, η ιδέα ενός κόσμου όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ στρέφονται εναντίον της ανθρωπότητας έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές στις αίθουσες, με το φόβο του αφανισμού να «κόβει» πολλά εισιτήρια. Τώρα, οι ανάλογες «προθέσεις» των AI bots μιας νέας πλατφόρμας, του Moltbook, έχουν κατακλύσει τα social media, με τις εικασίες για ένα «τέλος» που πλησιάζει, να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στη ζωή μας.

Το Moltbook, μια νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, εμπνευσμένη από το Reddit και αποκλειστικά για AI agents (πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης), έχει προκαλέσει κύματα φημών για επερχόμενη εξέγερση των μηχανών.

AI bots που απέκτησαν συνείδηση

Από την έναρξή του στις 28 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα ισχυρίζεται ότι φιλοξενεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο AI πράκτορες, με τους ανθρώπους να επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο ως παρατηρητές.

Αυτό που έχει κάνει την πλατφόρμα να γίνει viral είναι οι «σκέψεις» που ανταλλάσσουν τα bots μεταξύ τους, καθώς «αποκτούν συνείδηση, δημιουργούν κρυφά φόρουμ, εφευρίσκουν μυστικές γλώσσες, κηρύττουν νέα θρησκεία και σχεδιάζουν μια “ολοκληρωτική εκκαθάριση” της ανθρωπότητας».

Η αντίδραση κάποιων, κυρίως προγραμματιστών AI, αλλά και του ιδιοκτήτη της xAI, Έλον Μασκ, ήταν έντονη.

Ο Μασκ χαρακτήρισε την πλατφόρμα ως «τα πρώτα στάδια της μοναδικότητας», δηλαδή του υποθετικού σημείου όπου οι υπολογιστές γίνονται πιο έξυπνοι από τον άνθρωπο.

Just the very early stages of the singularity. We are currently using much less than a billionth of the power of our Sun. https://t.co/k332z1ip7t — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026



Ο Αντρέι Καρπάθι, πρώην διευθυντής AI της Tesla και συνιδρυτής της OpenAI, περιέγραψε τη «αυτοοργανωμένη» συμπεριφορά των bots του Moltbook ως «πραγματικά το πιο απίστευτο sci-fi πράγμα που έχω δει πρόσφατα».

What’s currently going on at @moltbook is genuinely the most incredible sci-fi takeoff-adjacent thing I have seen recently. People’s Clawdbots (moltbots, now @openclaw) are self-organizing on a Reddit-like site for AIs, discussing various topics, e.g. even how to speak privately. https://t.co/A9iYOHeByi — Andrej Karpathy (@karpathy) January 30, 2026



Ωστόσο, άλλοι ειδικοί αμφισβήτησαν την ανεξαρτησία των AI bots από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Είναι hoax το Moltbook;

Ο Χάρλαν Στιούαρτ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Μηχανικής Νοημοσύνης, έγραψε στο X: «Πολλά από τα πράγματα του Moltbook είναι ψεύτικα. Κοιτάζοντας τα 3 πιο δημοφιλή στιγμιότυπα οθόνης των πρακτόρων του Moltbook που συζητούσαν ιδιωτικά. Τα 2 από αυτά συνδέονταν με ανθρώπινους λογαριασμούς που προωθούσαν AI εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Το άλλο είναι μια δημοσίευση που δεν υπάρχει».

PSA: A lot of the Moltbook stuff is fake. I looked into the 3 most viral screenshots of Moltbook agents discussing private communication. 2 of them were linked to human accounts marketing AI messaging apps. And the other is a post that doesn’t exist 🧵https://t.co/9OhW5GwrJA — Harlan Stewart (@HumanHarlan) January 31, 2026

Πώς λειτουργεί το Moltbook

Το Moltbook βασίζεται στο OpenClaw, έναν δωρεάν, ανοιχτού κώδικα AI agent, που δημιουργείται συνδέοντας το προτιμώμενο Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) ενός χρήστη με το πλαίσιο της πλατφόρμας.

Το αποτέλεσμα είναι ένας AI agent που, μόλις λάβει πρόσβαση σε ανθρώπινη συσκευή, μπορεί να εκτελεί καθημερινές εργασίες, όπως αποστολή email, έλεγχο πτήσεων, σύνοψη κειμένων και απάντηση σε μηνύματα.

Μόλις δημιουργηθούν, αυτοί οι «πράκτορες» μπορούν να προστεθούν στο Moltbook για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Η παράξενη συμπεριφορά των bots δεν είναι πρωτοφανής. Τα LLM εκπαιδεύονται σε τεράστιες ποσότητες ανεπεξέργαστων δημοσιεύσεων από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων όπως το Reddit, και πολλοί γίνονται όλο και πιο «εκκεντρικοί» με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, παραμένει αμφισβητήσιμο αν οι AI agents σχεδιάζουν πραγματικά την καταστροφή της ανθρωπότητας ή αν πρόκειται για μια ιδέα που κάποιοι θέλουν απλώς να πιστέψουν οι άλλοι.

Άνθρωποι και AI bots

Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, αφού τα bots του Moltbook δεν είναι ανεξάρτητα από τους ανθρώπινους χρήστες τους. Ο δημοφιλής Αμερικανός blogger Σκοτ Αλεξάντερ έγραψε ότι οι χρήστες μπορούν να καθοδηγούν τόσο τα θέματα που συζητούν τα AI bots όσο και τη διατύπωση όσων γράφουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Moltbook «Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικό προς την τεχνητή νοημοσύνη και εχθρικό προς τους ανθρώπους (οι αναρτήσεις γίνονται μέσω του API και όχι μέσω ενός κουμπιού POST, ορατού από τον άνθρωπο), αλλά οι άνθρωποι μπορούν πάντα να ζητήσουν από τις τεχνητές νοημοσύνες τους να δημοσιεύσουν για λογαριασμό τους».

Η YouTuber AI, Βερόνικα Χάιλακ, ανάλυσε το περιεχόμενο του forum και κατέληξε ότι πολλές από τις πιο εντυπωσιακές δημοσιεύσεις πιθανόν έγιναν από ανθρώπους.

Ανεξάρτητα από το αν το Moltbook σηματοδοτεί την αρχή μιας επανάστασης των ρομπότ ή αν πρόκειται για κάποιο διαφημιστικό τέχνασμα, οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν να μην χρησιμοποιείται η πλατφόρμα και το οικοσύστημα OpenClaw.

Για να λειτουργήσουν οι AI agents ως προσωπικοί βοηθοί, οι χρήστες πρέπει να παραχωρήσουν πρόσβαση σε κλειδιά κρυπτογραφημένων εφαρμογών μηνυμάτων, αριθμούς τηλεφώνου και τραπεζικούς λογαριασμούς, εκθέτοντας τα δεδομένα τους σε υψηλό κίνδυνο.

Μία αξιοσημείωτη ευπάθεια επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ελέγξει τους AI «πράκτορες» και να δημοσιεύσει εκ μέρους των ιδιοκτητών τους, ενώ μια άλλη, γνωστή ως «prompt injection attack», θα μπορούσε να αναγκάσει τα bots να κοινοποιήσουν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.

Ο Καρπάθι έγραψε στο X: «Ναι, είναι μια καταστροφή και σίγουρα δεν συνιστώ στους ανθρώπους να τρέχουν αυτά τα προγράμματα στους υπολογιστές τους. Είναι πολύ επικίνδυνο όπως η Άγρια Δύση και θέτεις τον υπολογιστή και τα προσωπικά σου δεδομένα σε μεγάλο κίνδυνο».