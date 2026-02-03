Ήπειρος: Παραμένει κλειστή η Ιόνια Οδός στην Συκούλα μετά την μεγάλη κατολίσθηση και το ρήγμα 200 μέτρων

Κλειστή παραμένει από χθες η Ιόνια Οδός, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Αμφιλοχίας και Άρτας, λόγω της μεγάλης κατολίσθησης, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Μεγάλος όγκος χώματος μαζί με φερτά υλικά και πέτρες έσπασε τα προστατευτικά πλέγματα και στο σημείο έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ρήγμα, περίπου 200 μέτρων.

Τεχνικοί και σκαπτικά μηχανήματα έχουν αφαιρέσει τις προστατευτικές μπάρες και οι γεωλόγοι θα εκτιμήσουν πώς θα κινηθεί ο μεγάλος όγκος χώματος και φερτών υλικών, μετά την αφαίρεση των προστατευτικών συρματοπλεγμάτων. Το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και σημειώνεται ακόμα κίνηση εδαφών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σκοπός των συνεργείων είναι να αυξήσουν το πλάτος της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο δρόμο, να δώσουν μια πρόχειρη λύση έτσι ώστε το ρεύμα κυκλοφορίας από την Αμφιλοχία προς την Άρτα σιγά σιγά να αποκατασταθεί.

Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην περιοχή όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μηχανικών θα χρειαστούν πολλές ημέρες, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.