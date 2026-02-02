Κατολίσθηση στην Ιόνια οδό: Υπάρχει ρήγμα 200 μέτρων – Μόνο από την παλαιά εθνική διεξάγεται η κίνηση

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός, εξαιτίας της μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9, στο 127ο χιλιόμετρο μετά το Κομπότι της Άρτας και στη θέση Συκούλα.

Μεγάλος όγκος χώματος μαζί με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες υποχώρησε από το βουνό, τα προστατευτικά πλέγματα και οι μπάρες δεν άντεξαν, με αποτέλεσμα όλο το χώμα και τα υπόλοιπα υλικά να καταλήξουν στον δρόμο.

Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρήγμα 200 μέτρων από το οποίο γεωλόγοι και μηχανικοί της Ιόνιας Οδού που έφθασαν στο σημείο, πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν στοιχεία. Αύριο Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την έναρξη ή όχι των εργασιών. Βάσει των στοιχείων θα εξεταστεί αν και από ποια πλευρά θα ξεκινήσουν το μπάζωμα τα σκαπτικά μηχανήματα.

Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην περιοχή όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Τόνοι χώματος έχουν πέσει κυρίως στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Άρτα προς την Αμφιλοχία, ενώ σε καλύτερη κατάσταση είναι το ρεύμα που οδηγεί από την Αμφιλοχία προς την Άρτα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μηχανικών θα χρειαστούν πολλές ημέρες, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Από το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ., ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

