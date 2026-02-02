Αγιόκαμπος: «Μια στιγμή μπορεί να σε τελειώσει για μια ζωή» λέει ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που «χτυπήθηκε» για τρίτη φορά από την κακοκαιρία – «Είχα όνειρα, όλα κατέρρευσαν»

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής κακοκαιρίας, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πάνω από 10 σπίτια και τουλάχιστον 6 επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους, ένα παντοπωλείο στον παραλιακό δρόμο της περιοχής, του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει κυριολεκτικά «χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του» για τρίτη μάλιστα φορά, με τον ίδιο να δηλώνει στο enikos.gr πως «όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα».

Ρεπορτάζ: Μαρία Πασαλίδου

Αναλυτικά, ο κ. Τάσος, προσπαθώντας, φανερά συγκινημένος, να περιγράψει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν την ώρα που η χθεσινή κακοκαιρία «χτύπησε» την περιοχή και την περιουσία του, δηλώνει: «Ήταν τραγικό αυτό που ζήσαμε. Είναι εκείνη η στιγμή που γίνεται η μεγάλη ζημιά, όλα είναι θέμα δευτερολέπτων».

Ο ίδιος, στην προσπάθεια του να περιγράψει πώς οι κόποι μιας ζωής ή ακόμη και ανθρώπινες ζωές χάνονται σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια τέτοιων κακοκαιριών, επικαλέστηκε την άτυχη γυναίκα, που έχασε τη ζωή της στην προηγούμενη κακοκαιρία που έπληξε την Γλυφάδα, επισημαίνοντας πως: «Είναι αυτή η στιγμή, που γίνεται η μεγάλη ζημιά. Σκέφτηκα την κοπέλα στη Γλυφάδα. Πώς είναι δυνατόν, στην πρωτεύουσα, να φύγει μια ζωή από την κακοκαιρία. Και εν τέλει, λες, ”ναι είναι, γιατί το ζεις, εκείνο το δευτερόλεπτο που ανεβαίνει η στάθμη. Παίρνεις το παιδί, το ανεβάζεις επάνω γιατί λες ”θα το πάρει ο χείμαρρος, θα πνιγεί και εκεί είναι που τελειώνει”. Μια στιγμή και σε πάει για μια ζωή, σε τελειώνει. Ένα μόνο ξύλο χρειάζεται για να παραπατήσεις και να σου φύγει το παιδί από τα χέρια. Είναι τόσο απλό να πάρουν τα πνευμόνια του λίγη λάσπη και να τελειώσει».

«Ζητάω 1 ευρώ από τους συνανθρώπους μου για να επιβιώσω»

«Τώρα είμαι σε κατάσταση που ζητάω 1 ευρώ από τους συνανθρώπους μου, για να επιβιώσω. Μόλις πας να βάλεις τη ζωή σου σε μια σειρά, έρχεται η σφαλιάρα, μια ταφόπλακα τελειωτική» τονίζει ακόμη ο άτυχος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και συμπληρώνει: «Δεν άκουσα τον αδελφό μου, που μου είπε ”θα συμβεί την Κυριακή, θα γίνει η ζημιά”. Είχα όνειρα να πραγματοποιήσω μια συγκαλλιέργεια για την κόρη μου, γιατί σε λίγο καιρό βγαίνει ο ΚΑΔ που ονειρευόμουν για τη δημιουργία ενός μπαχτσέ και ήθελα να στηρίξω το εγχείρημα μέσα από την επιχείρηση που καταστράφηκε».

Για το πώς ένιωσε και τι σκέφτηκε τη στιγμή που το ρέμα είχε υπερχειλίσει, παράλληλα με τη θάλασσα που είχε βγει στη στεριά δημιουργώντας ένα απόκοσμο τοπίο, ο κ. Τάσος εξήγησε πως: «Όταν βγαίνεις και βλέπεις πως έρχεται το ρέμα, είναι τρομερό το συναίσθημα, λες ”δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα”. Μαζί με τη σύζυγο και την κόρη ανεβήκαμε πάνω στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έχουμε μαζί με το παντοπωλείο».

«Το ρέμα παρέσυρε και την βάρκα που είχε ο πατέρας μου και την έφερε μπροστά στην παραλία. Είχα όνειρα να κάνω πράγματα και για τα δωμάτια, μόλις είχα φέρει εξοπλισμό για ένα χώρο σε αυτά, ο οποίος ήθελα να λειτουργεί ως γυμναστήριο. Πάνε και αυτά όλα, κατέρρευσαν, με έπιασε απελπισία», συμπλήρωσε.

«Είναι η τρίτη φορά που παθαίνουμε ζημιά»

Όπως ακόμη επισημαίνει, το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας, ήταν χειρότερο από αυτό του «Daniel» για τον ίδιο. «Αυτή τη φορά, συγκριτικά με τον ”Daniel”, το χτύπημα της κακοκαιρίας, ήταν λίγο χειρότερο» τονίζει, εξηγώντας πως συνέβη μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή του καθώς «έφτιαξαν τον αύλακα εδώ πιο πάνω, μάζεψε όλα τα νερά. Στη συνέχεια (σ.σ. τα νερά) έπεσαν μέσα στο μεγάλο ρέμα, με αποτέλεσμα να είναι πιο δυνατό εδώ, στην περιοχή, το ”σπάσιμό” του. Τώρα, ετοιμάζεται ένα μεγάλο φράγμα, που έπρεπε να είχε γίνει, αλλά θέλει ακόμα περίπου 1,5 χρόνο με 2 για να τελειώσει, ώστε να κρατήσει τα νερά ψηλά και να πηγαίνουν στα βουνά. Λέγαμε στα 3 χρόνια ”να μη ξανασυμβεί αυτό” και να προλάβει να τελειώσει το φράγμα. Είναι η τρίτη φορά που παθαίνουμε ζημιά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, σε δηλώσεις του σχετικά με τις πλημμύρες στην περιοχή του Αγιόκαμπου, έκανε λόγο για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» σημειώνει ο κ. Κουρέτας.

«Δεν περίμενα ότι θα συμβεί αυτό»

Ο κ. Τάσος εξήγησε ότι σήμερα, η περιοχή είναι «πνιγμένη» στη λάσπη, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και από τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. «Η λάσπη εδώ έχει μπει παντού, σε μηχανήματα, σπίτια. Για να τη βγάλουμε έχει πάρα πολύ φασαρία. Το περάσαμε και είχαμε πει οτι δεν θα αντέξουμε άλλη φορά, αλλά να’ μαστε και πάλι» τόνισε.

«Καλύτερα να γίνω επαίτης, ζητιάνος, παρά να πάθω κάτι άλλο. Την προηγούμενη φορά είχα πάθει ίλιγγο και με είχε ”χτυπήσει” πάρα πολύ. Τώρα, καταλαβαίνω κάθε άνθρωπο που θα ζητήσει κάτι για να επιβιώσει, βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Το πρωί ήμουν εδώ και δεν περίμενα ότι θα συμβεί αυτό», σημείωσε ακόμη ο ιδιοκτήτης.

Όσον αφορά το κόστος της ζημιάς που ο ίδιος εκτιμά ότι υπέστη η επιχείρησή του, λέει «θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό θα φανεί στην πορεία σιγά σιγά, να δω τα μηχανήματα αν δουλεύουν, με τι κόστος επαναλειτουργούν κλπ.» «Είναι κάτι που εύκολα μπορείς να πεις ένα νούμερο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστό να το κάνω, θα κριθεί στο τέλος αυτό» καταλήγει ο ίδιος.

Την Τρίτη ή την Τετάρτη κλιμάκια θα καταγράψουν τις ζημιές

Για την επόμενη ημέρα, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας μίλησε στο enikos.gr και ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας, επισημαίνοντας πως: «Από χθες το πρωί συνεργεία δικά μας -του δήμου- της ΔΕΥΑΛ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας δούλευαν για να κρατήσουν τους δρόμους, κυρίως της παραλίας ανοιχτούς. Εκτός από την βροχόπτωση, είχαμε και μεγάλης έντασης ανέμους με αποτέλεσμα η θάλασσα να βγάλει πολλά φερτά υλικά».

Ο κ. Γκουντάρας υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή, η εικόνα που είδαμε χθες με τα φερτά υλικά να έχουν ξεβραστεί από την θάλασσα, δεν υπάρχει, όλα είναι τακτοποιημένα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σχεδόν παντού». Ωστόσο, συνεχίζει λέγοντας πως «πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά στο σημείο όπου βρίσκεται η γέφυρα Καλατράβα, όπου, υπερχείλισε ο χείμαρρος, δημιουργώντας πρόβλημα σε πάνω από 10 σπίτια και τουλάχιστον 6 επιχειρήσεις, ανάμεσά τους ένα παντοπωλείο, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ενοικιαζόμενα δωμάτια».

Για τα σπίτια που πλημύρισαν, ο δήμαρχος σημειώνει ότι: «Σιγά σιγά η Πυροσβεστική αντλεί τα νερά, αλλά οι άνθρωποι είναι μέσα στις λάσπες και παλεύουν να τις καθαρίσουν. Μιλήσαμε με τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση των ζημιών και αύριο ή την επόμενη ημέρα περιμένουμε κλιμάκιο για να τις καταγράψουν. Ο δήμος βρίσκεται ήδη σε έκτακτη ανάγκη λόγω Daniel. Είναι κρίμα, γιατί είναι η τρίτη φορά που παθαίνουν αυτή τη ζημιά οι άνθρωποι».

Δείτε τις εικόνες από την επόμενη ημέρα στον Αγιόκαμπο Λάρισας: