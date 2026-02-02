Λάρισα: Νέο βίντεο από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Αγιόκαμπο – Η στεριά έγινε ένα με τη θάλασσα

Νέα βίντεο που αποκαλύπτουν το μέγεθος της κακοκαιρίας που χτύπησε και τη Λάρισα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το onlarissa.gr.

Στον Αγιόκαμπο πλημμύρισαν σπίτια και ένα κατάστημα, ενώ στην παραλιακή ζώνη η ξηρά έγινε ένα με τη θάλασσα.

Για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας για τις πλημμύρες στην περιοχή του Αγιόκαμπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» σημειώνει ο κ. Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση. Ο κ. Κουρέτας σημειώνει επίσης πως η βροχόπτωση ήταν ραγδαία και το ύψος βροχής πολύ μεγάλο -140 χιλιοστά βροχής σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΜΕΤΕΟ, σε διάστημα μόλις 7 ωρών.

«Έβρεξε παρά πολύ και σε ανατολικό Πήλιο και Ζαγορά και Τρίκαλα, αλλά αυτές οι περιοχές αντεπεξήλθαν στον μεγάλο όγκο νερού» λέει ο κ. Κουρέτας.

 

