«Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού

Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο στο «Καλημέρα Ελλάδα», μετά το τέλος της παρουσίας της Άννας Λιβαθυνού στην εκπομπή.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, είπαν την πρώτη καλημέρα της εβδομάδας, ενώ ο Παναγιώτης Στάθης έκανε και ένα δώρο στον Στέφανο Σίσκο.

«Καλημέρα κ. Παναγιώτη Στάθη, Καλημέρα Ελλάδα. Ήθελα πάντα να το πω αυτό… Καλώς σας βρήκα» απάντησε ο Στέφανος Σίσκος.

«Ο Στέφανος Σίσκος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολιτικός συνάδελφος, ανερχόμενη δύναμη στα media. Μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του» επεσήμανε ο Παναγιώτης Στάθης και του έκανε δώρο ένα στυλό για να γράψει, όπως είπε, τη δική του ιστορία.

«Σε ευχαριστώ πολύ! Ελπίζω κι εγώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι, άλλωστε η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης» αποκρίθηκε ο Στέφανος Σίσκος.