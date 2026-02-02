«Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού

Σύνοψη από το

  • Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο στο «Καλημέρα Ελλάδα», μετά το τέλος της παρουσίας της Άννας Λιβαθυνού στην εκπομπή.
  • Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος είπαν την πρώτη καλημέρα της εβδομάδας. Ο Σίσκος δήλωσε: «Καλημέρα κ. Παναγιώτη Στάθη, Καλημέρα Ελλάδα. Ήθελα πάντα να το πω αυτό… Καλώς σας βρήκα».
  • Ο Παναγιώτης Στάθης χαρακτήρισε τον Στέφανο Σίσκο «εξαιρετικό συνάδελφο, ανερχόμενη δύναμη στα media» και του έκανε δώρο ένα στυλό. Ο Σίσκος ευχαρίστησε, ελπίζοντας να βάλει «το δικό μου λιθαράκι» και ανέφερε ότι δέχτηκε πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης.
Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, είπαν την πρώτη καλημέρα της εβδομάδας, ενώ ο Παναγιώτης Στάθης έκανε και ένα δώρο στον Στέφανο Σίσκο.

«Καλημέρα κ. Παναγιώτη Στάθη, Καλημέρα Ελλάδα. Ήθελα πάντα να το πω αυτό… Καλώς σας βρήκα» απάντησε ο Στέφανος Σίσκος.

«Ο Στέφανος Σίσκος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολιτικός συνάδελφος, ανερχόμενη δύναμη στα media. Μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του» επεσήμανε ο Παναγιώτης Στάθης και του έκανε δώρο ένα στυλό για να γράψει, όπως είπε, τη δική του ιστορία.

«Σε ευχαριστώ πολύ! Ελπίζω κι εγώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι, άλλωστε η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης» αποκρίθηκε ο Στέφανος Σίσκος.

10:54 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 2/2/2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, τη Δευτέρα 2 Φε...
09:02 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τα πάνω-κάτω στην ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ

Αλλαγή δεδομένων φέρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου λόγω υψηλού κόστους. Το «Καλά θα πάει...
08:18 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Grammy 2026: Οι καλλιτέχνες στράφηκαν κατά της ICE και η σκηνή έγινε βήμα διαμαρτυρίας – Οι δηλώσεις των Bad Bunny και Billie Eilish που σημάδεψαν την τελετή

Η απονομή των βραβείων στη φετινή τελετή των Grammy δεν περιορίστηκε στις αναμενόμενες ευχαρισ...
07:14 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους του M.J. Trow – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους του M.J. Trow – Μαζί Food & Travel  &...
