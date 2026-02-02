Μενίδι: Μέλη του Ρουβίκωνα έσπασαν τη τζαμαρία σε… λάθος εταιρεία – Νόμιζαν ότι ήταν τα γραφεία της «Βιολάντα»

Σύνοψη από το

  • Επίθεση με βαριοπούλες σε… λάθος όμως στόχο πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο Μενίδι.
  • Στόχος των μελών του Ρουβίκωνα ήταν τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μενίδι, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες.
  • Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η επίθεση έγινε σε μια εταιρεία με φυτοχώματα, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται μπροστά από αυτά της «Βιολάντα».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μενίδι- Ρουβίκωνας- επίθεση

Επίθεση με βαριοπούλες σε… λάθος όμως στόχο πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο Μενίδι.

Στόχος των μελών του Ρουβίκωνα ήταν τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μενίδι, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η επίθεση έγινε σε μια εταιρεία με φυτοχώματα, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται μπροστά από αυτά της «Βιολάντα».

Τα μέλη του Ρουβίκωνα, χρησιμοποίησαν κουβέρτα για να καλύψουν  τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης και στη συνέχεια έσπασαν με βαριοπούλες τη τζαμαρία στα γραφεία της λάθος εταιρείας.

Δείτε το βίντεο:

