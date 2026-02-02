Πρώτο κρούσμα ντόπινγκ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Θετική σε απαγορευμένες ουσίες η Ιταλίδα Ρεμπέκα Πάσλερ

Σύνοψη από το

  • Πρώτο κρούσμα ντόπινγκ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, με την Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου Ρεμπέκα Πάσλερ να τίθεται εκτός.
  • Η 24χρονη αθλήτρια βρέθηκε θετική σε λετροζόλη και μεθανόλη, ουσίες που περιλαμβάνονται στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), όπως ανακοίνωσε ο NADO Ιταλίας στις 2 Φεβρουαρίου.
  • Η υπόθεση Πάσλερ αποτελεί την πρώτη θετική περίπτωση ντόπινγκ ενόψει των Αγώνων, προκαλώντας προβληματισμό στην ιταλική αποστολή, ενώ η αθλήτρια κινδυνεύει με πολυετή ποινή αποκλεισμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Πρώτο κρούσμα ντόπινγκ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Θετική σε απαγορευμένες ουσίες η Ιταλίδα Ρεμπέκα Πάσλερ

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, η Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης ντόπινγκ. Η Ρεμπέκα Πάσλερ, αθλήτρια του διάθλου, τέθηκε εκτός κάθε αθλητικής δραστηριότητας, καθώς βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες, σύμφωνα με τον ιταλικό οργανισμό κατά του ντόπινγκ (NADO).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η 24χρονη αθλήτρια βρέθηκε θετική σε λετροζόλη και μεθανόλη, ουσίες που περιλαμβάνονται στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Το δείγμα της ελήφθη τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των Αγώνων, την ώρα που οι εθνικές αποστολές κατέφθαναν στη Βόρεια Ιταλία για την προετοιμασία της τελετής της 6ης Φεβρουαρίου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο NADO Ιταλίας ανέφερε: «Η εθνική επιτροπή κατά του ντόπινγκ, αποδεχόμενη το αίτημα που υπέβαλε το γραφείο της εθνικής εισαγγελίας κατά του ντόπινγκ, προχώρησε στην αναστολή της αθλήτριας Ρεμπέκα Πάσλερ ως προληπτικό μέτρο για παραβίαση των άρθρων 2.1 και 2.2». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται οι ουσίες που εντοπίστηκαν, καθώς και ότι το τεστ διατάχθηκε από τον NADO Ιταλίας.

Η υπόθεση της Πάσλερ είναι η πρώτη θετική περίπτωση ντόπινγκ που καταγράφεται ενόψει των φετινών Αγώνων, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στην ιταλική αποστολή. Η αθλήτρια, πέρα από τον άμεσο αποκλεισμό της από τη διοργάνωση, κινδυνεύει με πολυετή ποινή αποκλεισμού, εφόσον επιβεβαιωθεί η παράβαση από τις αρμόδιες αρχές.

18:56 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

