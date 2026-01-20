Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και καλεί υπουργούς Γεωργίας του περασμένου αιώνα – Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

  • Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, δήλωσε ότι με εντολή Μαξίμου αποκλείονται κρίσιμοι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα.
  • Η κ. Αποστολάκη τόνισε πως «Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πυρήνα του σκανδάλου, αναρτώντας πλαστά Ε9 και πλαστά μισθωτήρια».
  • Χρειάστηκε τελεσίγραφο για να προσκομιστεί στην επιτροπή, μετά από 13 μέρες, το έγγραφο παραίτησης των Ορκωτών Λογιστών, το οποίο αναφέρει «ενδεχόμενο κίνδυνο απάτης μετά την απόκρυψη στοιχείων».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και καλεί υπουργούς Γεωργίας του περασμένου αιώνα – Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι μόνο φαύλοι είναι και αμετανόητοι» δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μιλένα Αποστολάκη.

Σε δημοσιογραφική ερώτηση εάν είναι δυνατόν να υπάρξει εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά των ίδιων υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Αποστολάκη είπε: «Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πυρήνα του σκανδάλου, αναρτώντας πλαστά Ε9 και πλαστά μισθωτήρια. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εχέγγυο ότι θα μπορέσει σήμερα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο. Πέραν αυτών χρειάστηκε το σημερινό τελεσίγραφο, ούτως ώστε μετά από 13 ολόκληρες μέρες να προσκομίσουν στην εξεταστική επιτροπή το έγγραφο παραίτησης των Ορκωτών Λογιστών που μιλάει για ενδεχόμενο κίνδυνο απάτης μετά την απόκρυψη στοιχείων που ζητούσαν και δεν τους δίνονταν».

