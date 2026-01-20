Ψαρόπουλος: Αν κάποιος πιστεύει ότι η Δικαιοσύνη κερδίζεται μέσω της πολιτικής, ας το προσπαθήσει – Μικρή η ομοιότητα Τεμπών και Ισπανίας

  • Ο Αντώνης Ψαρόπουλος δήλωσε ότι θα παραμείνει στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών, επιδιώκοντας την απόδοση δικαιοσύνης «όπου και όποιον και αν ακουμπά, ακόμη και πολιτικό πρόσωπο».
  • Ο Αντώνης Ψαρόπουλος εκτίμησε ότι η ομοιότητα μεταξύ της τραγωδίας των Τεμπών και του δυστυχήματος στην Ισπανία είναι μικρή, με μόνο κοινό σημείο τη σύγκρουση.
  • Σχολιάζοντας τις διαφωνίες μεταξύ συγγενών, ο Ψαρόπουλος τόνισε ότι «είμαστε 56 οικογένειες και δεν μπορεί να συμπίπτουν οι απόψεις μας», αλλά όλες οι οικογένειες έχουν κοινό στόχο την δικαίωση.
Ψαρόπουλος: Αν κάποιος πιστεύει ότι η Δικαιοσύνη κερδίζεται μέσω της πολιτικής, ας το προσπαθήσει – Μικρή η ομοιότητα Τεμπών και Ισπανίας
«Αν κάποιος πιστεύει ότι μέσα από τον πολιτικό στίβο μπορεί να κερδηθεί η δικαιοσύνη, ας το προσπαθήσει και ας το επιδιώξει», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

«Εγώ θα παραμείνω στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης και θα προσπαθήσω να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως πρέπει, όπου και όποιον και αν ακουμπά, ακόμη και πολιτικό πρόσωπο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «δεν θα σχολιάσω τον ρόλο και τη στάση της κα Καρυστιανού, το αν με ενοχλεί ή όχι θα το κρατήσω για εμένα, γιατί θα γίνει -γενικότερα- αντικείμενο εκμετάλλευσης στη δημόσια σφαίρα είτε θετικά είτε αρνητικά».

«Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ανεξαρτήτως τι επιλογή κάνει ο καθένας από τους συγγενείς, συνεχίζει να έχει μια ιδιότητα η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί ποτέ μέχρι να πεθάνει αυτή του γονέα ή του συγγενή που έχει χάσει με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο τον άνθρωπό του στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Και αυτό ισχύει για όλους τους συγγενείς, ακόμη και αν κάποιοι έχουν επιλέξει και τον πολιτικό στίβο. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει τον πολιτικό στίβο, θα κριθεί από τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται», συμπλήρωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλώντας στο ERTnews.

«Το μόνο κοινό σημείο είναι ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση»

Ερωτώμενος για το αν θεωρεί ότι υπάρχει παραλληλισμός μεταξύ της τραγωδίας των Τεμπών και του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία, ο Αν. Ψαρόπουλος ανέφερε ότι είναι «αναπόφευκτοι οι συνειρμοί μιας σιδηροδρομικής τραγωδίας που μπορεί να έχει κάποιες ομοιότητες με τη δική μας. Η εκτίμησή μου, χωρίς να είμαι τεχνικός, είναι ότι μάλλον έχει μικρή ομοιότητα το ένα δυστύχημα από το άλλο. Το μόνο που θα μπορούσε κάποιος εύλογα να σταθεί και να διερωτηθεί είναι για ποιο λόγο μετά από μια τέτοια σύγκρουση δεν προκλήθηκε αντίστοιχη πυρόσφαιρα, φωτιά γιατί πρόκειται για ηλεκτροκινητήριες μηχανές.

Το μόνο κοινό σημείο είναι ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση. Τα τρένα κινούνταν σε διαφορετικές γραμμές και όχι στην ίδια, στην Ισπανία υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και οι ταχύτητες ήταν προφανώς υψηλότερες».

Κληθείς να σχολιάσει τη διαμάχη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ κάποιων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, ο Αντώνης Ψαρόπουλος σημείωσε: «Ο δικός μου ρόλος ως συγγενής δεν είναι να σχολιάζω τις δηλώσεις και τις ενέργειες άλλων συγγενών, διότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όλοι μας βιώνουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια οδύνη και τον ίδιο θυμό για όσα έχουν εκτυλιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Είμαστε 56 οικογένειες και δεν μπορεί να συμπίπτουν οι απόψεις μας. Πέραν αυτού, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με το δικό του σκεπτικό και αντιδρά με το δικό του σκεπτικό. Κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να λειτουργήσουν πιο μετριοπαθώς. Άλλοι έχουν βγει μπροστά και έχουν εκτεθεί κατ’ επανάληψη στον δημόσιο λόγο εκφράζοντας τις απόψεις τους. Όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο, το να δικαιωθούμε, να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων μας που χάσαμε με τόσο βίαιο και άδικο τρόπο. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει το καλύτερο δυνατό σε αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης», κατέληξε.

