Κρεμλίνο: «Πολύ κακό για την παγκόσμια ασφάλεια» η εκπνοή της συνθήκης New START – Ανησυχία για πυρηνικά όπλα χωρίς θεσμικό «φρένο»

  • Το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι ο κόσμος θα βρεθεί «σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση σε σχέση με πριν» με την επικείμενη εκπνοή της συνθήκης New START μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.
  • Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι για πρώτη φορά Ρωσία και ΗΠΑ θα βρεθούν χωρίς ένα θεμελιώδες έγγραφο που θα περιορίζει και θα ελέγχει τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ κακή για την παγκόσμια ασφάλεια».
  • Η Ρωσία έχει προτείνει την παράταση της συμφωνίας, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει οριστικά, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει» αναφορικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.
Φωτογραφία αρχείου: Sputnik / Reuters

Το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι ο κόσμος θα βρεθεί «σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση σε σχέση με πριν» με την επικείμενη εκπνοή της ισχύος της συνθήκης New START μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Προειδοποίηση Ριαμπκόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα» μετά τη λήξη της New START

«Σε μόλις λίγες ημέρες ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από πριν. Για πρώτη φορά η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, θα βρεθούν χωρίς ένα θεμελιώδες έγγραφο που θα περιορίζει και θα ελέγχει αυτά τα οπλοστάσια», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό είναι πολύ κακό για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε ο ίδιος.

Ρωσία: Περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων – Τι ορίζει η συνθήκη New START

Η συνθήκη New START

Η συμφωνία New START, η τελευταία συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών που συνδέει τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Υπογράφηκε το 2010 και προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα διαθέτει έως 800 εκτοξευτήρες και βαρέα βομβαρδιστικά και 1.550 ανεπτυγμένες επιθετικές πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2023 ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη χωρίς ωστόσο να αποσυρθεί επισήμως από αυτήν και είχε τονίσει ότι θα συνεχίσει να σέβεται τα όρια που προβλέπει.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον την παράταση κατά ένα έτος της New START, μια πρόταση την οποία ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «καλή ιδέα».

Σε αναμονή απάντησης από τις ΗΠΑ

Ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει οριστικά σε αυτή την πρόταση.

Ο Πεσκόφ τόνισε σήμερα ότι αυτή παραμένει στο τραπέζι: «Η ρωσική πρωτοβουλία παραμένει στο τραπέζι (…) Δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση από τους Αμερικανούς».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς πρόσφατα από το AFP, είχε απαντήσει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει αναφορικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με βάση το δικό του χρονοδιάγραμμα».

Αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Εξάλλου το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την Ινδία αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή από το Νέο Δελχί της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τη σύναψη διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει καμία ανακοίνωση από το Νέο Δελχί για το θέμα», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Χθες Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία στο πλαίσιο της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

