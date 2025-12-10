Ρωσία: Περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων – Τι ορίζει η συνθήκη New START

  Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περιμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσουν από κοινού να τηρούν τη συνθήκη New START. Η ισχύς της τελευταίας εναπομείνασας ρωσοαμερικανικής συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών εκπνέει σε λιγότερο από δύο μήνες.
  • Η συνθήκη New START, με ισχύ ως τις 5 Φεβρουαρίου, ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών και των μέσων ανάπτυξής τους που μπορούν να διαθέτουν ΗΠΑ και Ρωσία. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, τόνισε ότι απομένουν «λιγότερες από 100 ημέρες προτού εκπνεύσει».
  • Η πρόταση της Μόσχας θεωρείται ευκαιρία να σταματήσει η «καταστροφική τάση» στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, καθώς οι συνθήκες έχουν σχεδόν όλες καταρρεύσει. Οι ΗΠΑ θα ωφελούνταν από την επέκταση για να κερδίσουν χρόνο και να αποφασίσουν τι να κάνουν για την ανάπτυξη του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου.
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσουν από κοινού να τηρούν την τελευταία εναπομείνασα ρωσοαμερικανική συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη New START, η ισχύς της οποίας εκπνέει σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η συνθήκη αυτή με ισχύ ως τις 5 Φεβρουαρίου ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύσσουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, όπως και στην ανάπτυξη πυραύλων εδάφους και εκτοξευόμενων από υποβρύχια, καθώς και βομβαρδιστικών αεροπλάνων που μπορούν να τις φέρουν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν πρότεινε να τηρήσουν οικειοθελώς για έναν χρόνο τα όρια που θέτει η συνθήκη (New) Strategic Arms Reduction Treaty (Νέα Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων) για τα ανεπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι αυτό ακούγεται «σαν καλή ιδέα».

«Έχουμε λιγότερες από 100 ημέρες προτού εκπνεύσει η New START», σημείωσε ο ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

«Περιμένουμε μια απάντηση», πρόσθεσε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψής του στο Ανόι. Η πρόταση της Μόσχας συνιστά ευκαιρία για να σταματήσει η «καταστροφική τάση» που υπάρχει επί του παρόντος στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων σε κίνδυνο

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά πάνω από 10.000 πυρηνικές κεφαλές, ήτοι το 87% του παγκοσμίου αποθέματος πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη με περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (Federation of American Scientists).

Οι συνθήκες για τον έλεγχο των όπλων, που έχουν συναφθεί ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, προέκυψαν λόγω του φόβου πυρηνικού πολέμου μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια για το οπλοστάσιο του αντιπάλου αποσκοπούσε στη μείωση του περιθωρίου παρεξηγήσεων και στην επιβράδυνση της κούρσας εξοπλισμών.

Με το βλέμμα στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας

Σήμερα, με όλες τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις να επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τα οπλοστάσιά τους, και τη Ρωσία και τη Δύση να βρίσκονται σε στρατηγική αντιπαράθεση για πάνω από μια δεκαετία -μεταξύ άλλων σχετικά με τη διεύρυνση του NATO και τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία- οι συνθήκες έχουν σχεδόν όλες καταρρεύσει και κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη.

Στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να «εγκαθιδρυθεί εκ νέου στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία» – σύντομος τρόπος αναφοράς στην επανέναρξη συνομιλιών για τον έλεγχο των στρατηγικών πυρηνικών όπλων.

Η Ρόουζ Γκότεμουλερ, η οποία ήταν επικεφαλής των διαπραγματευτών των ΗΠΑ για τη New START, σημείωσε σε άρθρο για την Ένωση Ελέγχου των Όπλων (The Arms Control Association) αυτόν τον μήνα ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Ουάσινγκτον να εφαρμόσει τη συνθήκη μαζί με τη Μόσχα.

«Για τις ΗΠΑ, το όφελος αυτής της κίνησης θα ήταν να κερδίσει περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει τι να κάνει για τη συνεχιζόμενη κινεζική ανάπτυξη χωρίς να πρέπει να ανησυχεί ταυτοχρόνως για νέες ρωσικές αναπτύξεις», επισήμανε η Γκότεμουλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

