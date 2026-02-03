ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ διεκδικεί 1 δισ. δολάρια από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο πλαίσιο προσπάθειας διευθέτησης ομοσπονδιακών ερευνών σε βάρος του πανεπιστημίου για τις πολιτικές που εφαρμόζει. Όπως ανέφερε, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, παρά τους μήνες συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με αναστολή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς το Χάρβαρντ και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, επικαλούμενη ζητήματα όπως οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, οι πολιτικές για τη διαφορετικότητα στους πανεπιστημιακούς χώρους και θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει το Χάρβαρντ και άλλα ιδρύματα ότι επέτρεψαν εκδηλώσεις αντισημιτισμού στο πλαίσιο των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «ζητά αποζημίωση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων» και πρόσθεσε πως «δεν επιθυμεί καμία περαιτέρω σχέση με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στο μέλλον».

Η δήλωση αυτή ήρθε σε απάντηση δημοσιεύματος των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση είχε εγκαταλείψει την αξίωση χρηματικής αποζημίωσης από το Χάρβαρντ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ απέρριψε το ρεπορτάζ ως ανακριβές.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του πανεπιστημίου βρίσκονται σε συνομιλίες εδώ και μήνες. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας ήταν κοντά και ότι αυτή θα περιελάμβανε καταβολή 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ.

Το πανεπιστήμιο, με έδρα το Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταλήξει σε αντίστοιχες διευθετήσεις με άλλα πανεπιστήμια. Το Χάρβαρντ είχε προσφύγει πέρυσι κατά της κυβέρνησης, με δικαστή να αποφασίζει αργότερα ότι η διακοπή ορισμένων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων προς το ίδρυμα ήταν παράνομη.

Παράλληλα, διαδηλωτές –μεταξύ αυτών και εβραϊκές οργανώσεις– υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση εξισώνει αδικαιολόγητα την κριτική προς το Ισραήλ για τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με τον αντισημιτισμό, καθώς και την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων με την υποστήριξη του εξτρεμισμού.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον αντίκτυπο των ερευνών αυτών στην ελευθερία του λόγου και την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία.

Στο μεταξύ, αρκετά άλλα πανεπιστήμια της Ivy League έχουν συμφωνήσει σε διακανονισμούς με την κυβέρνηση. Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια δέχθηκε να καταβάλει περισσότερα από 220 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Μπράουν ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 50 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.

Πηγή: Reuters