Αναχαιτίστηκε τουρκικό drone ανατολικά της Ρόδου

Σύνοψη από το

  • Τουρκικό drone τύπου Akinci προχώρησε σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου το μεσημέρι.
  • Το Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος προχώρησε σε 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο NA Αιγαίο, καθώς και σε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών.
  • Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ενώ ενημερώθηκε και το Υπουργείο Εξωτερικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου προχώρησε ένα τουρκικό drone με την Πολεμική Αεροπορία να προχωρά στην αναχαίτισή του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου σημειώθηκαν το μεσημέρι από drone τύπου Akinci.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ το συγκεκριμένο Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος προχώρησε σε 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο NA Αιγαίο καθώς και σε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών.

Το αεροσκάφος «αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική» ενώ ενημερώθηκε σχετικά και το υπουργείο Εξωτερικών.

19:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

