Σοκ στη Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε 60χρονη καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος

Σοκ στη Γαλλία από σοβαρό επεισόδιο που συνέβη την Τρίτη (3/2) μέσα σε σχολική αίθουσα, όταν ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μία 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών, στην περιοχή του Σαναρί-συρ-Μερ στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής, ο 15χρονος έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η καθηγήτρια έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχτηκε τρεις ή τέσσερις μαχαιριές.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν έχει θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο.

Agression au couteau dans un collège à Sanary-sur-Mer: le pronostic vital de la professeure toujours engagé pic.twitter.com/2PGj3wjtTd — BFM Toulon Var (@BFMVar) February 3, 2026

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν προς το σχολείο, δήλωσε ότι «οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι».

Σημειώνεται ότι για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Γαλλία έχουν σημειωθεί μια σειρά από περιστατικά κατά τα οποία μαθητές έχουν επιτεθεί σε καθηγητές ή άλλα παιδιά. Το 2025 ένας 14χρονος μαθητής κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας βοηθού καθηγήτριας, αφού φέρεται να την μαχαίρωσε θανάσιμα.