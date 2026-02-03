Σοκ στη Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε 60χρονη καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Σοκ στη Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε 60χρονη καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος
Πηγή: REUTERS

Σοκ στη Γαλλία από σοβαρό επεισόδιο που συνέβη την Τρίτη (3/2) μέσα σε σχολική αίθουσα, όταν ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μία 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών, στην περιοχή του Σαναρί-συρ-Μερ στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής, ο 15χρονος έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η καθηγήτρια έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχτηκε τρεις ή τέσσερις μαχαιριές.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν έχει θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν προς το σχολείο, δήλωσε ότι «οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι».

Σημειώνεται ότι για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Γαλλία έχουν σημειωθεί μια σειρά από περιστατικά κατά τα οποία μαθητές έχουν επιτεθεί σε καθηγητές ή άλλα παιδιά. Το 2025 ένας 14χρονος μαθητής κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας βοηθού καθηγήτριας, αφού φέρεται να την μαχαίρωσε θανάσιμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΤτΕ: Σταθερή η ζήτηση για δάνεια το α’ τρίμηνο του 2026 – Αναλυτικά τα στοιχεία

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αμβούργο: Αυτούς που παρήγγειλαν το σαμποτάζ στα πολεμικά πλοία αναζητούν οι γερμανικές αρχές – Ποιος είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη

Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί αξιωματικοί και τεχνικοί ανακάλυψαν το σαμποτάζ που είχε γίνε...
18:13 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Το καθεστώς φοβάται ότι μια αμερικανική επίθεση μπορεί να αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες και να διακινδυνεύσει την εξουσία του

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να κλονίσει...
17:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Grok: Παρά τα νέα περιοριστικά μέτρα παράγει σεξουαλικές εικόνες, ακόμη και χωρίς συγκατάθεση των υποκειμένων – Το πείραμα του Reuters

Το κορυφαίο chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, το Grok, συνεχίζει να δημιουργεί σεξουα...
16:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Άρχισε επίσημη έρευνα κατά του chatbot Grok του Έλον Μασκ

Η ανεξάρτητη βρετανική αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ελευθερίας της Πληροφόρηση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα