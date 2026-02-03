Νέα Πέραμος: Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου το 1999 – «Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε» είπε ο πατέρας του

Η δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και την οικογένειά του, που ζει ξανά μια τραγωδία. Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στο Live News, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ αποκάλυψε πως η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα ανησυχητικό πριν τη δολοφονία.

Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές με τον γιο του, λέγοντας πως όλα έδειχναν φυσιολογικά. «Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή όχι. Αυτό το ξέρει η Ασφάλεια και θα το βρει η Ασφάλεια. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ούτε αν είχε εχθρούς. Είχα σχέσεις με τον γιο μου, φυσικά και είχα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονισμένος, συνέχισε: «Τον είχα δει τελευταία φορά στα δικαστήρια, είχαμε μιλήσει, ήταν όλα εντάξει. Και η κόρη μου τον είχε δει, είχαν μιλήσει και αγκαλιαστεί. Δεν μας είπε τίποτα. Η κόρη μου ακόμα δεν το πιστεύει, νομίζει ότι είναι ψέματα».

Ο πατέρας δήλωσε πως η Ασφάλεια τον ενημέρωσε ότι οι πινακίδες του οχήματος των δραστών ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη και ότι οι έρευνες συνεχίζονται. «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να πάει φυλακή. Όποιος το έχει κάνει, τέτοια αποβράσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, ψάχνει να βρει τον δολοφόνο και θα τον βρει. Το πιστεύω ότι θα βρεθούν σύντομα», τόνισε.

Αναφερόμενος στη ζωή του, είπε πως εργάζεται από παιδί και έχει περάσει δυσκολίες, ενώ αποκάλυψε ότι το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του σε ένα παρόμοιο έγκλημα. «Θέλω να περάσουν τα ίδια αυτοί που σκότωσαν το παιδί μου. Δουλεύω από 11 χρονών, έχω δουλέψει σε βενζινάδικα και φορτηγά. Δηλαδή, όποιος έχει οικονομική επιφάνεια τον σκοτώνουμε; Έχω ξαναπεράσει αυτόν τον πόνο, σκότωσε τον αδελφό μου η νύφη μου», είπε.

Ο πατέρας ζήτησε να «ανοίξουν τα στόματα» μέσα στην οικογένεια του γιου του, αφήνοντας αιχμές πως κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε. «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι και να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως η πρώην σύζυγός του έφυγε για την Κρήτη και αρνήθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. «Η οικογένεια ξέρει, αλλά δεν ανοίγει το στόμα της. Αυτό θα το βρει η Ασφάλεια. Είμαι στη διάθεσή τους», ανέφερε.

Η δολοφονία του θείου του 27χρονου

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμα πιο δραματική διάσταση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια βιώνει μία δολοφονία. Το 1999, ο θείος του 27χρονου, Γιώργος Βροντάκης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ήταν μόλις 29 ετών. Η σύζυγός του τότε υποστήριξε ότι τρεις ληστές μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Μήνες αργότερα, οι αρχές ανακάλυψαν ότι η «ληστεία» ήταν σκηνοθετημένη και η ηθική αυτουργός ήταν η ίδια η σύζυγος, η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν αλλοδαπό εργάτη.

Το ματωμένο μαχαίρι βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, από τον ίδιο τον πατέρα του θύματος. Η αποκάλυψη συγκλόνισε τότε την κοινή γνώμη. Η γυναίκα καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή πέντε ετών και έξι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ τα παιδιά της μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο.

Το 2005 αποφυλακίστηκε, όμως έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη φυλακή, αφού δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 500.000 ευρώ ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη στην οικογένεια του θύματος.