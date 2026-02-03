Σέρρες: Στη φυλακή ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 56χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του σε χωριό των Σερρών. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της κόρης του θύματος.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, φέρεται να παραδέχθηκε κατά την προανάκριση ότι είχε σεξουαλική επαφή με την ηλικιωμένη, υποστηρίζοντας όμως πως όλα έγιναν με τη συναίνεσή της. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά την πράξη του βιασμού, ωστόσο, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία που έκανε στις Αρχές η κόρη της 78χρονης. Όπως ανέφερε, η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της. Η γυναίκα τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης περίπου στις δύο το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, ζητώντας τη βοήθεια της Αστυνομίας.

Η ηλικιωμένη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και είναι κατάκοιτη, διαμένει στο σπίτι της στις Σέρρες, όπου τη φροντίζουν συγγενικά της πρόσωπα. Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε παρουσία ψυχιάτρου, η 78χρονη επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε υποστεί και στο παρελθόν παρόμοιες πράξεις, χωρίς όμως να μιλήσει ποτέ στα παιδιά της.

Λίγες ώρες μετά την καταγγελία, ο 56χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία.