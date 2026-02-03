Τροχαίο στο Ίλιον: Ταξί μπήκε σε μονόδρομο και αναποδογύρισε, άφαντος ο οδηγός – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ένα ταξί αναποδογύρισε στο Ίλιον αφού μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
  • Ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας το όχημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
  • Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσουν τον οδηγό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και καλούν τους πολίτες να επικοινωνήσουν αν έχουν πληροφορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στο Ίλιον: Ταξί μπήκε σε μονόδρομο και αναποδογύρισε, άφαντος ο οδηγός – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένα ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και στη συνέχεια αναποδογύρισε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας το όχημα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσουν τον οδηγό, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος. Ανάμεσα στα σενάρια που ερευνώνται είναι η μέθη ή άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Μιχαηλίδου: «Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για προσιτή στέγη» – Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις π...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
22:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (03/02) η κλήρωση με αριθμό 3023 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
22:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Χωρίς ταξί και αύριο Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Τα αιτήματα

Χωρίς ταξί θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι αυτοκινητιστές προ...
22:06 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου: Συμπλοκή του Λιμενικού με σκάφος διακινητών – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκά...
21:45 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Νταλίκα επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση πριν από την είσοδο τούνελ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σε δρόμο της Κρήτης. Οδηγός νταλίκας επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση λίγα ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα