Μαρίν Λεπέν: Την επικύρωση των πρωτόδικων ποινών της πρότεινε ο εισαγγελέας – Τι σημαίνει η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως κατά της Μαρίν Λεπέν, για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης στελεχών του κόμματός της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την περίοδο 2004 – 2026.

Μεταξύ των ποινών αυτών είναι και η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Αν το εφετείο του Παρισιού, που θα εκδώσει την τελική του απόφαση λίγο πριν από το καλοκαίρι, δεχτεί την πρόταση του εισαγγελέα, τότε η Μαρίν Λεπέν δεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αν αντιθέτως της επιβάλλει ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι το πολύ δύο ετών τότε θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας.

