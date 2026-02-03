ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πρέπει να μείνουν στα χαρτιά

«Οι αλλαγές στο Λύκειο που έως τώρα έχουν εξαγγελθεί, προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στις μαθήτριες και στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

«Βασικοί στόχοι των αλλαγών είναι:

Να εξωθηθούν, κάνοντας το Γενικό Λύκειο πιο δύσκολο, περισσότερα παιδιά προς την πρόωρη κατάρτιση με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) τα τελευταία χρόνια και στο επίκεντρό τους έχουν την παραγωγή φθηνού κι ευέλικτου εργατικού δυναμικού με χαμηλές απαιτήσεις, για να αυξάνεται η κερδοφορία των καπιταλιστών.

Να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων που έχει διαμορφωθεί, η οποία υποβαθμίζει παραπέρα τα μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιώματα των νέων και αδειάζει τις τσέπες των οικογενειών».

«Για αυτήν την απαράδεκτη πολιτική της» προσθέτει η ανακοίνωση, «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βρει συναίνεση και στήριγμα στην πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, όπως αποδείχτηκε και στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το περασμένο καλοκαίρι. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λειτουργεί ως “λαγός” σε αυτή την υπόθεση.

Κοινή επίσης είναι και η επιχειρηματολογία που προβάλλεται για να γίνει αποδεκτή αυτή η αντιπαιδαγωγική “καταιγίδα”.

Όλα τα κόμματα μιλάνε “για το τρίωρο άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που πρέπει να εκλείψει”, αρνούνται όμως την πρόταση του εκπαιδευτικού κόσμου και του ΚΚΕ για κατοχύρωση βαθμολογίας και επανάληψη της προσπάθειας σε υπόλοιπα μαθήματα.

Προβάλλεται ότι άλλα κράτη της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στο επίπεδο του Λυκείου και της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Κρύβουν, όμως, τις ολέθριες συνέπειες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων τόσο στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, στην ένταση της ανισότιμης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, όσο και στην παραπέρα απομάκρυνση του σχολείου από τον μορφωτικό του ρόλο. Αποσιωπούν ότι τα αντίστοιχα “εθνικά απολυτήρια” διεθνώς έχουν πολλαπλασιάσει τον “τζίρο” και την τιμή των φροντιστηρίων, με αποτέλεσμα παραπέρα ανισότιμη πρόσβαση σε αυτά και φυσικά αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, όλα δείχνουν ότι η απαξίωση του Λυκείου δεν αντιμετωπίστηκε, συνεχίζει να κυριαρχεί και να αυξάνεται το αίσθημα της “βαρεμάρας”, μειώνεται το αίσθημα συμμετοχής στη σχολική κοινότητα».

«Όλα τα παραπάνω αποτελούν τρανές αποδείξεις ότι το σχολείο και το Λύκειο νοσούν, γιατί εκφράζουν και δουλεύουν για μια άδικη, εκμεταλλευτική και ξεπερασμένη ιστορικά κοινωνία» αναφέρει ακόμα το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνουν ξεκάθαρα τους δυο κόσμους αυτής της κοινωνίας, απ’ τη μια τον κόσμο της υλικής και πολιτιστικής πράξης που όλα τα δημιουργεί κι όμως όλα του λείπουν και απ’ την άλλη τον κόσμο του παρασιτισμού, της αντικοινωνικής σπατάλης και του κέρδους. Σε αυτόν τον ταξικά πολωμένο κόσμο βρίσκονται οι αιτίες των αδιεξόδων της νέας γενιάς, των εμποδίων να ξεδιπλώσει αρετές και κλίσεις, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά της, ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. Και στην πάλη για την κατάργηση αυτού του κόσμου της εκμετάλλευσης βρίσκεται και η λύση αυτών των προβλημάτων.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και συζήτηση για τις ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο παντού: στα σωματεία και στους συλλόγους διδασκόντων, στους συλλόγους και στις ενώσεις γονέων, στα 5μελή και 15μελή των μαθητών. Θα μπει μπροστά για την οργάνωση του αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα απαράδεκτα μέτρα, για να διευρυνθεί και να βαθύνει ο προβληματισμός για το παιδαγωγικά αναγκαίο και ρεαλιστικό: για ένα σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας που θα ενσωματώνει δημιουργικά τη θεωρία και την πράξη, τις τέχνες και τον αθλητισμό σε μια σχολική κοινότητα με κοινές αξίες και σκοπούς που θα γράφει στις σημαίες της “ένας για όλους και όλοι για έναν”. Για ένα σχολείο των όλων και των ξεχωριστών. Ένα σχολείο για όλους».