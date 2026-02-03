ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πρέπει να μείνουν στα χαρτιά

Σύνοψη από το

  • Το ΚΚΕ τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «οι αλλαγές στο Λύκειο… προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση… και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!».
  • Βασικοί στόχοι των αλλαγών, όπως αναφέρει το ΚΚΕ, είναι «να εξωθηθούν… περισσότερα παιδιά προς την πρόωρη κατάρτιση» και «να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων».
  • Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βρει συναίνεση και στήριγμα στην πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, με το ΚΚΕ να επισημαίνει τις «ολέθριες συνέπειες» από αντίστοιχα μέτρα σε άλλα κράτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πρέπει να μείνουν στα χαρτιά

«Οι αλλαγές στο Λύκειο που έως τώρα έχουν εξαγγελθεί, προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στις μαθήτριες και στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

«Βασικοί στόχοι των αλλαγών είναι:

  • Να εξωθηθούν, κάνοντας το Γενικό Λύκειο πιο δύσκολο, περισσότερα παιδιά προς την πρόωρη κατάρτιση με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) τα τελευταία χρόνια και στο επίκεντρό τους έχουν την παραγωγή φθηνού κι ευέλικτου εργατικού δυναμικού με χαμηλές απαιτήσεις, για να αυξάνεται η κερδοφορία των καπιταλιστών.
  • Να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων που έχει διαμορφωθεί, η οποία υποβαθμίζει παραπέρα τα μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιώματα των νέων και αδειάζει τις τσέπες των οικογενειών».

«Για αυτήν την απαράδεκτη πολιτική της» προσθέτει η ανακοίνωση, «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βρει συναίνεση και στήριγμα στην πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, όπως αποδείχτηκε και στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το περασμένο καλοκαίρι. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λειτουργεί ως “λαγός” σε αυτή την υπόθεση.

Κοινή επίσης είναι και η επιχειρηματολογία που προβάλλεται για να γίνει αποδεκτή αυτή η αντιπαιδαγωγική “καταιγίδα”.

  • Όλα τα κόμματα μιλάνε “για το τρίωρο άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που πρέπει να εκλείψει”, αρνούνται όμως την πρόταση του εκπαιδευτικού κόσμου και του ΚΚΕ για κατοχύρωση βαθμολογίας και επανάληψη της προσπάθειας σε υπόλοιπα μαθήματα.
  • Προβάλλεται ότι άλλα κράτη της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στο επίπεδο του Λυκείου και της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Κρύβουν, όμως, τις ολέθριες συνέπειες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων τόσο στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, στην ένταση της ανισότιμης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, όσο και στην παραπέρα απομάκρυνση του σχολείου από τον μορφωτικό του ρόλο. Αποσιωπούν ότι τα αντίστοιχα “εθνικά απολυτήρια” διεθνώς έχουν πολλαπλασιάσει τον “τζίρο” και την τιμή των φροντιστηρίων, με αποτέλεσμα παραπέρα ανισότιμη πρόσβαση σε αυτά και φυσικά αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, όλα δείχνουν ότι η απαξίωση του Λυκείου δεν αντιμετωπίστηκε, συνεχίζει να κυριαρχεί και να αυξάνεται το αίσθημα της “βαρεμάρας”, μειώνεται το αίσθημα συμμετοχής στη σχολική κοινότητα».

«Όλα τα παραπάνω αποτελούν τρανές αποδείξεις ότι το σχολείο και το Λύκειο νοσούν, γιατί εκφράζουν και δουλεύουν για μια άδικη, εκμεταλλευτική και ξεπερασμένη ιστορικά κοινωνία» αναφέρει ακόμα το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνουν ξεκάθαρα τους δυο κόσμους αυτής της κοινωνίας, απ’ τη μια τον κόσμο της υλικής και πολιτιστικής πράξης που όλα τα δημιουργεί κι όμως όλα του λείπουν και απ’ την άλλη τον κόσμο του παρασιτισμού, της αντικοινωνικής σπατάλης και του κέρδους. Σε αυτόν τον ταξικά πολωμένο κόσμο βρίσκονται οι αιτίες των αδιεξόδων της νέας γενιάς, των εμποδίων να ξεδιπλώσει αρετές και κλίσεις, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά της, ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. Και στην πάλη για την κατάργηση αυτού του κόσμου της εκμετάλλευσης βρίσκεται και η λύση αυτών των προβλημάτων.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και συζήτηση για τις ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο παντού: στα σωματεία και στους συλλόγους διδασκόντων, στους συλλόγους και στις ενώσεις γονέων, στα 5μελή και 15μελή των μαθητών. Θα μπει μπροστά για την οργάνωση του αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα απαράδεκτα μέτρα, για να διευρυνθεί και να βαθύνει ο προβληματισμός για το παιδαγωγικά αναγκαίο και ρεαλιστικό: για ένα σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας που θα ενσωματώνει δημιουργικά τη θεωρία και την πράξη, τις τέχνες και τον αθλητισμό σε μια σχολική κοινότητα με κοινές αξίες και σκοπούς που θα γράφει στις σημαίες της “ένας για όλους και όλοι για έναν”. Για ένα σχολείο των όλων και των ξεχωριστών. Ένα σχολείο για όλους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:11 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημοσκόπηση Alco: Ακρίβεια και διαφθορά τα μεγάλα «αγκάθια» – Τι λένε οι πολίτες για το «μπλόκο» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Τις απόψεις των πολιτών για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, την απόδοση της κυβέρνησης,...
18:54 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηγάκης: Επί των ημερών μας ο Οργανισμός λειτούργησε απολύτως εύρυθμα

«Δεν αντιμετωπίσαμε απολύτως κανένα πρόβλημα», κατά τη θητεία μου, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ο π...
18:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αναχαιτίστηκε τουρκικό drone ανατολικά της Ρόδου

Σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου προχώρησε ένα τουρκικό dr...
18:17 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι «κόκκινες γραμμές» και τα όρια διαλόγου με την Άγκυρα – «Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει δεδικασμένα»

Με φόντο την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα