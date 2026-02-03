Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηγάκης: Επί των ημερών μας ο Οργανισμός λειτούργησε απολύτως εύρυθμα

«Δεν αντιμετωπίσαμε απολύτως κανένα πρόβλημα», κατά τη θητεία μου, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 8.1.2009 έως 7.10.2009) Σωτήρης Χατζηγάκης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. «Επί των ημερών μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε απολύτως εύρυθμα. Δέχθηκα μάλιστα τα συγχαρητήρια της αρμόδιας επιτρόπου, Μάριαν Φίσερ Μπόελ», είπε ο κ. Χατζηγάκης.

Μιλώντας για χορήγηση αποζημίωσης 425 εκατ. ευρώ στους αγρότες, «που επλήγησαν από τις θεομηνίες και από την οικονομική κρίση των ετών 2008 και 2009» ο κ. Χατζηγάκης είπε ότι αδίκως καταδικάστηκε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αργότερα, η Επιτροπή «αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Δηλαδή, ενώ στην περίπτωση της ενίσχυσης τραπεζών η Επιτροπή επικαλούμενη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αναγνώρισε το επιτρεπτό της ανακεφαλαιοποίησης, στην περίπτωση όμως της φτωχής πρωτογενούς παραγωγής, […] η απόφαση της ήτανε διαφορετική» επεσήμανε ο κ. Χατζηγάκης. Προσέθεσε μάλιστα ότι «την εποχή που είχα δώσει τα 425 εκατομμύρια ευρώ, οι πολιτικές ηγεσίες στράφηκαν εναντίον μου, διότι, όπως έλεγαν, τα χρήματα αυτά ήταν λίγα…».

Αναφερόμενος στις αδυναμίες του αγροτικού τομέα σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η «γιγάντωση των παράνομων επιδοτήσεων οφείλεται στην ”απουσία σχεδίου” καθορισμού χρήσεων γης. Τόνισε, δε, ότι η τότε κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή επιχείρησε με το πρόγραμμα ΑΓΡΟ-ΓΗ να λύσει το πρόβλημα, με προϋπολογισμό μόλις 4 εκατ. ευρώ και την πρόσληψη 250 εργαζομένων, οι οποίοι πέτυχαν να ψηφιοποιήσουν την αγροτική γη από το 8% τον Αύγουστο του 2009 στο 86% τον Μάιο του 2010. «Έτσι αποφεύχθηκαν τόσο τα πρόστιμα σε βάρος της χώρας μας όσο και η μη καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων για το 2009» επισήμανε ο κ. Χατζηγάκης, αποδίδοντας τις «πρωτοφανείς επιθέσεις λάσπης, που διακινούντο από οικονομικά και πολιτικά κέντρα» στην επιθυμία τους η εταιρεία αυτή «πάση θυσία, να τεθεί υπό τον έλεγχο ιδιωτικών συμφερόντων». Ειδικότερα για τις προσλήψεις στην ΑΓΡΟ-ΓΗ είπε ότι, με εφετειακή απόφαση, δεν κρίθηκαν ως αδικαιολόγητες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη είπε ότι «ουδεμία κυβέρνηση τόλμησε να βάλει τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων» στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να λειτουργεί ένας Οργανισμός, που θα έχει τα εχέγγυα, να λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, όπως ήταν η ΑΓΡΟ-ΓΗ. Τότε χάθηκε η μπάλα… Γιατί η κυβέρνηση Γ.Α. Παπανδρέου, με υπουργό την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, έκλεισε την ΑΓΡΟ-ΓΗ. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε ήταν ότι δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για τα βοσκοτόπια. Υπήρξε ένα κενό, δεν λύθηκε, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε… Η επόμενη κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα…έπρεπε να φάει τα δόντια της και να λύσει το θέμα της ΑΓΡΟ-ΓΗΣ».

Σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη για το εάν κατά τη γνώμη του είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηγάκης είπε ότι «στη σημερινή διαδικασία ήρθα να απαντήσω για την περίοδο της θητείας μου […] Δεν αντιμετώπισα τέτοια θέματα όπως περιγράφονται (στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας).. Στη δική μου περίοδο δεν είχα τέτοιες περιπτώσεις».

