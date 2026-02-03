Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή ηλικιωμένη εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα – ΦΩΤΟ

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν το άψυχο σώμα μίας ηλικιωμένης, ηλικίας περίπου 70 ετών.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Οι πυροσβέστες είχαν την πληροφορία ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο φλεγόμενο οίκημα, πληροφορία η οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστα.