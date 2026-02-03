Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή ηλικιωμένη εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Τραγικός είναι ο απολογισμός από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα.
  • Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, έχοντας την πληροφορία ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο φλεγόμενο οίκημα, η οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.
  • Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν το άψυχο σώμα μίας ηλικιωμένης, ηλικίας περίπου 70 ετών.

Λάρισα: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα – Αναφορές για εγκλωβισμένο – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Οι πυροσβέστες είχαν την πληροφορία ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο φλεγόμενο οίκημα, πληροφορία η οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστα.

ΦΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΦΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
Πηγή φωτό onlarissa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΤτΕ: Σταθερή η ζήτηση για δάνεια το α’ τρίμηνο του 2026 – Αναλυτικά τα στοιχεία

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:47 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου το 1999 – «Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε» είπε ο πατέρας του

Η δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και την ο...
18:02 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θοδωρής Κολυδάς: Η ανάρτηση με αιχμές για «τηλεοπτική δραματοποίηση» του καιρού – «Αγγίζει τα όρια της υπερβολής»

Μία ανάρτηση με αιχμές για μετεωρολόγους που κάθε αλλαγή του καιρού την βαπτίζουν με ευκολία «...
17:57 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Λάρισα: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα – Αναφορές για εγκλωβισμένο – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στη συνοικία...
17:44 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Εισβολή ληστών σε σπίτι στα Μεσόγεια: Έβαλαν χειροπέδες στους ιδιοκτήτες και έφυγαν με 65.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Πλούσια ήταν η λεία των ληστών οι οποίοι πριν από τέσσερις ημέρες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα