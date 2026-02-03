Εισβολή ληστών σε σπίτι στα Μεσόγεια: Έβαλαν χειροπέδες στους ιδιοκτήτες και έφυγαν με 65.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Πλούσια ήταν η λεία των ληστών οι οποίοι πριν από τέσσερις ημέρες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στα Μεσόγεια από όπου έφυγαν πλουσιότεροι κατά πολλές χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ληστεία συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Οι δράστες φορώντας κουκούλες και κρατώντας όπλα μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και ήρθαν αντιμέτωποι με τους ιδιοκτήτες. Μιλούσαν σπαστά ελληνικά, έβαλαν στο ζευγάρι χειροπέδες και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εντόπισαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 32.000 ευρώ.

Στην ισόγεια οικία παρέμειναν δύο ολόκληρες ώρες, ενώ φεύγοντας έβγαλαν τις χειροπέδες από τα θύματα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Ο 62χρονος ιδιοκτήτης κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Την έρευνα για τον εντοπισμό των ληστών έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.