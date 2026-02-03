Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Νικολακόπουλου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικτατορίσκοι» – «Ντροπή σας, δεν σέβεστε τίποτα»

  • Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν την Τρίτη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση, με αφορμή τη διαφωνία για το αν θα δοθεί παράταση στις εργασίες της Επιτροπής.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, κατηγορώντας τον για «αυταρχική και φασιστική συμπεριφορά» και φτάνοντας στο σημείο να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.
  • Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος απάντησε με έντονο ύφος: «Δεν ντρέπεστε να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας», με την ένταση να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν την Τρίτη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση. Η συζήτηση ξέφυγε από τα συνηθισμένα πλαίσια, με αφορμή τη διαφωνία για το αν θα δοθεί παράταση στις εργασίες της Επιτροπής.

Η Εξεταστική έχει συμπληρώσει πέντε μήνες συνεδριάσεων, με 350 ώρες ακροάσεων και 76 καταθέσεις μαρτύρων. Καθώς πλησιάζει στο τέλος της, η ένταση γύρω από τη συνέχιση των διαδικασιών κορυφώθηκε. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, κατηγορώντας τον για «αυταρχική και φασιστική συμπεριφορά» και φτάνοντας στο σημείο να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής και των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας».

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που ακολούθησαν:

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!»
  • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: «Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Αφού κάποιοι τον μιμείστε…»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Στους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Σας παρακαλώ επιτέλους, σεβαστείτε.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είστε άξιοι…»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Δεν ντρέπεστε. Ντροπή σας.»
  • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του Δικτάτορα.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας.»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Ναι, να με δείρετε κιόλας.»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.»

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε και κατά την τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς.

  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: «Ο τρόπος που χειρίστηκε τον μεθοδευμένο από το Μαξίμου στόχο της συγκάλυψης, όπως υλοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής…»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Μα δεν έχει τελειώσει η Εξεταστική, κυρία Αποστολάκη…»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Ποιος σας έδωσε τον λόγο;»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Ενταφιάζετε.»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Ντροπή σας.»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δικτατορίσκοι.»
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, αν ποτέ στα χρονικά…»

