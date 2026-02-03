Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Νικολακόπουλου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικτατορίσκοι» – «Ντροπή σας, δεν σέβεστε τίποτα»

Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν την Τρίτη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση. Η συζήτηση ξέφυγε από τα συνηθισμένα πλαίσια, με αφορμή τη διαφωνία για το αν θα δοθεί παράταση στις εργασίες της Επιτροπής.

Η Εξεταστική έχει συμπληρώσει πέντε μήνες συνεδριάσεων, με 350 ώρες ακροάσεων και 76 καταθέσεις μαρτύρων. Καθώς πλησιάζει στο τέλος της, η ένταση γύρω από τη συνέχιση των διαδικασιών κορυφώθηκε. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, κατηγορώντας τον για «αυταρχική και φασιστική συμπεριφορά» και φτάνοντας στο σημείο να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής και των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας».

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που ακολούθησαν:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!»

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε και κατά την τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς.