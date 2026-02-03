Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Έκκληση για χρηματοδότηση 1 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών

Έκκληση για χρηματοδότηση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση βασικών υπηρεσιών υγείας σε χώρες που πλήττονται από σοβαρές ανθρωπιστικές και υγειονομικές κρίσεις το 2026.

Όπως δήλωσε στη Γενεύη ο εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Εκτάκτων Υγειονομικών Καταστάσεων του ΠΟΥ, Τσίκβε Ιχεκβεάτσου, τα κονδύλια θα διατεθούν για την υποστήριξη της υγειονομικής ανταπόκρισης σε 36 περιοχές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Γάζα και η ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Σουδάν, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αϊτή και η Μιανμάρ.

«Ανησυχούμε έντονα για το εύρος των αναγκών και για το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επαρκώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΠΟΥ υπενθύμισε ότι το 2024 είχε ζητήσει 1,5 δισ. δολάρια, ωστόσο έλαβε μόλις 900 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Ιχεκβεάτσου, το φετινό αίτημα έχει προσαρμοστεί προς τα κάτω, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή οικονομική συγκυρία και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών δράσεων.

Κατά το προηγούμενο έτος, ο οργανισμός ανταποκρίθηκε σε 50 υγειονομικές κρίσεις σε 82 χώρες, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Υποστηρίχθηκαν πάνω από 8.000 δομές υγείας, ενώ αναπτύχθηκαν περισσότερες από 1.400 κινητές μονάδες, οι οποίες παρείχαν ιατρική φροντίδα σε πληθυσμούς που είχαν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ συντόνισε τη δράση περίπου 1.500 εταίρων σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη άνω των 100 διεθνών ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης, που πραγματοποίησαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια ιατρικές επισκέψεις σε περισσότερες από 20 χώρες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε ανθρωπιστικές κρίσεις που περιορίζουν δραματικά την πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη.

Ο Ιχεκβεάτσου χαρακτήρισε το 2025 ως μια «εξαιρετικά δύσκολη χρονιά», σημειώνοντας ότι περικοπές στη διεθνή χρηματοδότηση οδήγησαν στο κλείσιμο ή στον περιορισμό της λειτουργίας 6.700 δομών υγείας σε 22 εστίες κρίσης, στερώντας την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα από περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, παραδέχθηκε πως η χρονιά που πέρασε ήταν «μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του οργανισμού», κυρίως λόγω της ανακοίνωσης αποχώρησης των ΗΠΑ και των σημαντικών περικοπών στην αμερικανική εξωτερική βοήθεια, ενώ αντίστοιχες μειώσεις σημειώθηκαν και από άλλες χώρες-δωρητές.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ αναμένεται να εξετάσει εντός της εβδομάδας το ζήτημα της αποχώρησης των ΗΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με τον οργανισμό, εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να οφείλει περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια σε ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ