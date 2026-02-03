Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 ξεκινά η εφαρμογή του – Δεν καταργούνται οι πανελλήνιες

Με μία 9μηνη διαδικασία που θα βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και εμπειρία, «χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις», η κυβέρνηση προχωρά στο νέο σύστημα για το λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, που επικαλείται η ΕΡΤ, οι πανελλήνιες εξετάσεις παραμένουν ως έχουν για τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Στον διάλογο συμμετέχουν επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, ΑΕΙ, μαθητές, γονείς και κοινωνικοί εταίροι, μέσα από θεματικές ομάδες, περιφερειακά fora και ψηφιακή πλατφόρμα. Η τελική πρόταση θα εφαρμοστεί πιλοτικά για την Α’ Λυκείου το 2028–2029.

«Κεντρική αφετηρία του διαλόγου είναι η ανάγκη να σπάσει το μοντέλο του “όλα σε μία στιγμή”, χωρίς καμία υποχώρηση στην αξιοπιστία και την ποιότητα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», τονίζουν πηγές του υπουργείου επισημαίνοντας ότι στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι «η διαμόρφωση ενός συστήματος αξιόπιστου, δίκαιου και κοινωνικά αποδεκτού».

Τι ισχύει για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν καταργούνται και δεν αλλάζουν στο παρόν στάδιο.

Οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν:

τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο,

τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Ο διάλογος αφορά την ενίσχυση της αξίας και της αξιοπιστίας του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, όχι την αύξηση της εξεταστικής πίεσης.

Εφόσον ο διάλογος ευδοκιμήσει, πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, σχολικό έτος 2028–2029, δηλαδή αφορά τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου.

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης

Αξιοπιστία του τίτλου του Λυκείου

Δικαιοσύνη και συγκρισιμότητα αποτελεσμάτων

Μείωση της εξετασιοκεντρικής πίεσης, χωρίς έκπτωση στην αξιοπιστία

Κοινωνική αποδοχή πριν από την εφαρμογή

Ισχυρές δικλίδες απέναντι στον πληθωρισμό βαθμών

Ποιοι συμμετέχουν στον Εθνικό Διάλογο

Ο Εθνικός Διάλογος διεξάγεται με τη συμβολή ανεξάρτητης επιτροπής επιστημόνων, αποτελούμενης από καθηγητές Πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους, με ρόλο:

τον επιστημονικό συντονισμό,

την τεκμηρίωση,

και τη σύνθεση των συμπερασμάτων.

Στον διάλογο συμμετέχουν, με διακριτούς και θεσμικά σαφείς ρόλους:

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),

εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης,

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

κοινοβουλευτικά κόμματα,

θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς,

κοινωνικοί εταίροι,

μαθητές, μαθήτριες και γονείς, στο πλαίσιο ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Πώς οργανώνεται ο Εθνικός Διάλογος

Ο διάλογος δομείται σε πέντε Πυλώνες:

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Σχολική Ζωή

Επιμόρφωση & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Υποδομές

Διακυβέρνηση

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

• θεματικές υπο-ομάδες εργασίας,

• περιφερειακά fora,

• ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης.

Η συμμετοχή ΑΕΙ και κομμάτων διασφαλίζει ακαδημαϊκή συνέχεια και πολιτική νομιμοποίηση, χωρίς σύγχυση ρόλων.

Το χρονοδιάγραμμα

Φεβρουάριος 2026: Εκκίνηση – ομάδες εργασίας – καθοδηγητικά ερωτήματα

Μάρτιος–Απρίλιος 2026: Θεματικές συζητήσεις & συμμετοχικός διάλογος

Μάιος–Ιούνιος 2026: Σύνθεση & επεξεργασία ειδικών ζητημάτων

Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2026: Δημόσια διαβούλευση επί Κειμένου Θέσεων

Οκτώβριος 2026: Τελική Έκθεση & χάρτης εφαρμογής με πιλοτικές φάσεις

Ο διάλογος προχωρά σταδιακά, με ορόσημα και ανεξάρτητη αποτίμηση

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε: «Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική συνέχεια. Σήμερα ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με έναν καθαρό στόχο: η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο απολυτήριο, που να αποτυπώνει πραγματική μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Θέλουμε ένα Λύκειο που δεν εξαντλείται στην εξεταστική πίεση, αλλά καλλιεργεί γνώση, κρίση και προοπτική. Ένα σύστημα που κάνει τη διαφορά στην πράξη για κάθε νέα και κάθε νέο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.

Με διάλογο, τεκμηρίωση και σταδιακή εφαρμογή, χτίζουμε ένα σύστημα που θα αντέξει στον χρόνο. Θέλω να πω στην ελληνική οικογένεια που πασχίζει για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών της ότι όλη μας η προσπάθεια στοχεύει ώστε το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική και αξιοπρέπεια για κάθε παιδί – με δεξιότητες αναγκαίες για το αύριο, αλλά και με γνώση που αποτελεί το θεμέλιο. Είτε κάποιος επιλέγει το Πανεπιστήμιο είτε όχι.»