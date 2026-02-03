Σύσκεψη στο Μαξίμου για το Εθνικό Απολυτήριο – Οι 5 πυλώνες και οι αλλαγές για την είσοδο στα Πανεπιστήμια

Σύνοψη από το

  • Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων διαδικασιών για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
  • Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028, αρχής γενομένης με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου, με τη μετάβαση να είναι σταδιακή.
  • Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, η δημιουργία Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και η διαμόρφωση νέας Τράπεζας Θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πανεπιστήμιο

Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με την συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η σύσκεψη σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων διαδικασιών για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ως μία κεντρική κυβερνητική επιλογή για τη νέα τετραετία.

Στόχος, όπως είχε προαναγγείλει, είναι η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό εκπαιδευτικό βάρος και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028, αρχής γενομένης με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη είχε επισημάνει ότι η μετάβαση θα είναι σταδιακή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ήδη έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, η δημιουργία Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και η διαμόρφωση νέας Τράπεζας Θεμάτων, που θα αποτελέσουν τη βάση του νέου συστήματος αξιολόγησης.

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.
  • Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.
  • Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια

Από το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του Λυκείου και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

14:22 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

