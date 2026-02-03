Φλωρίδης στον Realfm 97,8: «Μία ευρεία αναθεώρηση απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση» – Τι είπε για το άρθρο 86

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχει πρόταση για μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο το «Σύνταγμα του 20ου αιώνα» να γίνει «Σύνταγμα του 21ου αιώνα».
  • Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για την αναθεώρηση διατάξεων που προκαλούν «δυσφορία στον κόσμο», κυρίως του άρθρου 86, το οποίο δέχεται κριτική ότι «χρησιμοποιείται ως άμυνα σε κάθε έλεγχο».
  • Ο Πρωθυπουργός θα διαμορφώσει την πρότασή του για το άρθρο 86 τον Μάρτιο, αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις των βουλευτών και τον δημόσιο διάλογο, καθώς «αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης

«Η μεγάλη αναθεώρηση μέχρι τώρα έγινε περίπου στα 25 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και ήταν η αναθεώρηση του 2001. Η αναθεώρηση του 2019 που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Βουλή, στην πραγματικότητα έδωσε 2 καινούργια, ας πούμε, στοιχεία. Το ένα ήταν ότι αποσυνέδεσε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από εκλογές, άρα μπορεί να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία από την Βουλή, και το δεύτερο ήταν ότι κατήργησε τη σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα των υπουργών» δήλωσε για τη συνταγματική αναθεώρηση ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Τώρα έχουμε μια πρόταση αναθεώρησης, τη δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση στα πλαίσια του μισού αιώνα. Άρα οι μεγάλες τομές γίνονται στα 25 χρόνια. Αυτές που έχουν γίνει ήταν μικρότερης εμβέλειας αλλαγές. Η πρόταση του Πρωθυπουργού τώρα είναι για μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση και όπως είπε το Σύνταγμα του 20ου αιώνα, πρέπει να γίνει Σύνταγμα του 21ου αιώνα» σημείωσε.

«Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, διατάξεις που προκαλούν μια δυσφορία στον κόσμο γιατί για το “86” ο κόσμος λέει πως ενώ είναι για την προστασία του υπουργού ώστε να κάνει τη δουλειά του, τελικά υπάρχει μια κριτική ότι χρησιμοποιείται ως άμυνα σε κάθε έλεγχο. Το 2019 έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ότι για τους υπουργούς δεν υπάρχει σύντομη παραγραφή. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα με την μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές» περιέγραψε ο κ. Φλωρίδης.

«Ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα πέρσι την Άνοιξη, ότι είπε ότι το άρθρο 86 θα είναι υπό αναθεώρηση. Τώρα θα προσέλθουν όλοι με τις προτάσεις τους, ο Πρωθυπουργός όπως είπε θα διαμορφώσει την πρότασή του τον Μάρτιο, αφού πάρει τις προτάσεις των βουλευτών και ακούσει τον δημόσιο διάλογο. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να πω ότι σε μια χώρα σαν την δική μας σκεφτείτε πως κάθε ένας που είναι σε θέση σαν τη δική μου, θέση υπουργού, μην έχετε αμφιβολία πως θα τρώει 1.000 μηνύσεις την ημέρα. Σε κάθε χωριό, όποιος ξυπνάει το πρωί θα πηγαίνει στο ΑΤ της περιοχής και θα κοπανάει μια μήνυση σε έναν υπουργό. Αν δεν λαμβάνουμε υπόψιν τι πρέπει να ρυθμίσουμε και σε ποια χώρα το ρυθμίζουμε, τότε νομίζω είμαστε αλλού. Συνεπώς, ο δημόσιος διάλογος με την εμπειρία που συσσωρεύτηκε, θα δείξει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα, γιατί αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ερωτηθείς αν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει άρθρο 86 απάντησε «Σε κάποιες χώρες υπάρχει και σε κάποιες χώρες απαιτείται άδεια της Βουλής. Δεν είναι ενιαίο το σύστημα, δεν είναι παντού το ίδιο».

«Η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι μια  κορυφαία διαδικασία, που σημαίνει όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μία ευρεία αναθεώρηση που αφορά καίρια ζητήματα της ζωής μας, απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση. Να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση, που θα προηγηθεί και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή για την αναθεώρηση, εκεί θα μετρήσει ο κόσμος την υπεύθυνη στάση του καθενός. Αν συνεχίσουν τα κόμματα να έχουν τόσο αρνητική διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή στη χώρα μας, τότε είναι προφανές ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τον κόσμο. Ας πούνε κι άλλες διατάξεις από την αντιπολίτευση, υπάρχουν προφανώς περισσότεροι από 50 βουλευτές που μπορούν να συνεννοηθούν και να καταθέσουν πρόταση για αναθεώρηση άλλων άρθρων που δεν θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης» κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία μας – Είναι νόστιμο αλλά γεμάτο υδράργυρο

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Χωρίς αποθέματα αίματος η χώρα

Κόκκινα δάνεια: Λύση υπέρ των δανειοληπτών θα εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση οικονομικού κλίματος – Πιο απαισιόδοξα τα νοικοκυριά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:22 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κλίμα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς το Συνέδριο – Η ανταλλαγή «πυρών» ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη και η διάψευση των σεναρίων περί διαγραφών

Στη μέγγενη των χαμηλών δημοκοπικών πτήσεων και της εσωστρέφειας παραμένει το ΠΑΣΟΚ με την ηγε...
14:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το Εθνικό Απολυτήριο – Οι 5 πυλώνες και οι αλλαγές για την είσοδο στα Πανεπιστήμια

Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στ...
14:01 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Γκιλφόιλ: «Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την πρεμιέρα της ταινίας “Μελάνια”»

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλ...
11:58 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κασσελάκης: Σημαντική η αναθεώρηση του Συντάγματος – Θα κάνω προτάσεις στο συνέδριο

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε για το ζήτημα της αναθεώρηση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα