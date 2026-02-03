Φλωρίδης στον Realfm 97,8: «Μία ευρεία αναθεώρηση απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση» – Τι είπε για το άρθρο 86

«Η μεγάλη αναθεώρηση μέχρι τώρα έγινε περίπου στα 25 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και ήταν η αναθεώρηση του 2001. Η αναθεώρηση του 2019 που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Βουλή, στην πραγματικότητα έδωσε 2 καινούργια, ας πούμε, στοιχεία. Το ένα ήταν ότι αποσυνέδεσε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από εκλογές, άρα μπορεί να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία από την Βουλή, και το δεύτερο ήταν ότι κατήργησε τη σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα των υπουργών» δήλωσε για τη συνταγματική αναθεώρηση ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Τώρα έχουμε μια πρόταση αναθεώρησης, τη δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση στα πλαίσια του μισού αιώνα. Άρα οι μεγάλες τομές γίνονται στα 25 χρόνια. Αυτές που έχουν γίνει ήταν μικρότερης εμβέλειας αλλαγές. Η πρόταση του Πρωθυπουργού τώρα είναι για μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση και όπως είπε το Σύνταγμα του 20ου αιώνα, πρέπει να γίνει Σύνταγμα του 21ου αιώνα» σημείωσε.

«Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, διατάξεις που προκαλούν μια δυσφορία στον κόσμο γιατί για το “86” ο κόσμος λέει πως ενώ είναι για την προστασία του υπουργού ώστε να κάνει τη δουλειά του, τελικά υπάρχει μια κριτική ότι χρησιμοποιείται ως άμυνα σε κάθε έλεγχο. Το 2019 έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ότι για τους υπουργούς δεν υπάρχει σύντομη παραγραφή. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα με την μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές» περιέγραψε ο κ. Φλωρίδης.

«Ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα πέρσι την Άνοιξη, ότι είπε ότι το άρθρο 86 θα είναι υπό αναθεώρηση. Τώρα θα προσέλθουν όλοι με τις προτάσεις τους, ο Πρωθυπουργός όπως είπε θα διαμορφώσει την πρότασή του τον Μάρτιο, αφού πάρει τις προτάσεις των βουλευτών και ακούσει τον δημόσιο διάλογο. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να πω ότι σε μια χώρα σαν την δική μας σκεφτείτε πως κάθε ένας που είναι σε θέση σαν τη δική μου, θέση υπουργού, μην έχετε αμφιβολία πως θα τρώει 1.000 μηνύσεις την ημέρα. Σε κάθε χωριό, όποιος ξυπνάει το πρωί θα πηγαίνει στο ΑΤ της περιοχής και θα κοπανάει μια μήνυση σε έναν υπουργό. Αν δεν λαμβάνουμε υπόψιν τι πρέπει να ρυθμίσουμε και σε ποια χώρα το ρυθμίζουμε, τότε νομίζω είμαστε αλλού. Συνεπώς, ο δημόσιος διάλογος με την εμπειρία που συσσωρεύτηκε, θα δείξει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα, γιατί αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ερωτηθείς αν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει άρθρο 86 απάντησε «Σε κάποιες χώρες υπάρχει και σε κάποιες χώρες απαιτείται άδεια της Βουλής. Δεν είναι ενιαίο το σύστημα, δεν είναι παντού το ίδιο».

«Η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι μια κορυφαία διαδικασία, που σημαίνει όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μία ευρεία αναθεώρηση που αφορά καίρια ζητήματα της ζωής μας, απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση. Να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση, που θα προηγηθεί και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή για την αναθεώρηση, εκεί θα μετρήσει ο κόσμος την υπεύθυνη στάση του καθενός. Αν συνεχίσουν τα κόμματα να έχουν τόσο αρνητική διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή στη χώρα μας, τότε είναι προφανές ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τον κόσμο. Ας πούνε κι άλλες διατάξεις από την αντιπολίτευση, υπάρχουν προφανώς περισσότεροι από 50 βουλευτές που μπορούν να συνεννοηθούν και να καταθέσουν πρόταση για αναθεώρηση άλλων άρθρων που δεν θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης» κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.