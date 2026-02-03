Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Η απόφαση για τον χωρισμό είναι δική μου και είναι οριστική»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου Σοφία Μαργιόλα

Καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν σήμερα ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα.

«Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι μήνες. Είναι από το Σεπτέμβριο. Δεν χωρίσαμε ποτέ, γιατί αγαπιόμαστε πολύ. Υπάρχει για μένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου, τη Μαρία, και με τον γιο μου τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι σ’ αγαπάω αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι και τι μου δίνεις. Δεν έχει ανταπόδοση. Αυτή η αγάπη λοιπόν στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του άλλου» ανέφερε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου

Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε: «Εγώ όταν γνώρισα τη Σοφία, τη γνώρισα πριν 8 χρόνια. Που σημαίνει, για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε πάλι για τη Σοφία μιλάει, και έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ‘ναι εδώ πέρα και να μιλήσει κ’ εκείνη. Γιατί να μιλάω εγώ εξ ονόματος και των δύο; Και κατά κάποιο τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις, γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις. Η Σοφία δεν μου λείπει γιατί μιλάμε κάθε μέρα βγαίνουμε, τρώμε. Η σχέση μας θα αποκολληθεί με υγεία αν συμβεί κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή με απασχολεί μόνο η δουλειά μου. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα είναι ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης. Δηλαδή να ξαναπάω στην Αμερική, να καθίσω δυο τρεις μήνες μαζί του, κάνω και δουλειές εκεί πέρα και σαν ηθοποιός αλλά έχω και σχολή υποκριτικής και αυτοβελτίωσης και εκεί, οπότε δεν την έχω αφήσει την Αμερική. Αν δεν έχω εδώ πέρα τις δουλειές που με κρατάνε εδώ πέρα, έχω φύγει πριν πω καλημέρα» εξήγησε στη συνέχεια.

«Η απόφαση είναι δική μου και είναι οριστική», τόνισε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση για την περιπέτειά του με την κατάθλιψη και αν τώρα είναι σε ύφεση, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε: «Ναι, γιατί με έριξε τόσο χαμηλά, που τουλάχιστον του αξίζει να είναι στο επίπεδο το χαμηλό που ήμουνα εγώ τρία χρόνια. Τρία, Γιώργο. Να βλέπω μόνο το ταβάνι και να μη μιλάω. Να κρύβομαι από όλους. Και πια είχα πιστέψει ότι “τώρα, όπου να ‘ναι, πεθαίνω”. Και το ευχόμουν κιόλας. Να φύγω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία μας – Είναι νόστιμο αλλά γεμάτο υδράργυρο

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Χωρίς αποθέματα αίματος η χώρα

Κόκκινα δάνεια: Λύση υπέρ των δανειοληπτών θα εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση οικονομικού κλίματος – Πιο απαισιόδοξα τα νοικοκυριά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
07:59 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον… πυρετό του γάμου

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να ετοιμάζεται για γάμο. Παρότι η ...
07:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε τι του είπε ο γιος του και τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα – «Με πήραν τα ζουμιά»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagr...
03:37 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική ...
16:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα