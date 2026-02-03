Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Η απόφαση για τον χωρισμό είναι δική μου και είναι οριστική»

Καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν σήμερα ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα.

«Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι μήνες. Είναι από το Σεπτέμβριο. Δεν χωρίσαμε ποτέ, γιατί αγαπιόμαστε πολύ. Υπάρχει για μένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου, τη Μαρία, και με τον γιο μου τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι σ’ αγαπάω αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι και τι μου δίνεις. Δεν έχει ανταπόδοση. Αυτή η αγάπη λοιπόν στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του άλλου» ανέφερε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου

Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε: «Εγώ όταν γνώρισα τη Σοφία, τη γνώρισα πριν 8 χρόνια. Που σημαίνει, για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε πάλι για τη Σοφία μιλάει, και έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ‘ναι εδώ πέρα και να μιλήσει κ’ εκείνη. Γιατί να μιλάω εγώ εξ ονόματος και των δύο; Και κατά κάποιο τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις, γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις. Η Σοφία δεν μου λείπει γιατί μιλάμε κάθε μέρα βγαίνουμε, τρώμε. Η σχέση μας θα αποκολληθεί με υγεία αν συμβεί κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή με απασχολεί μόνο η δουλειά μου. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα είναι ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης. Δηλαδή να ξαναπάω στην Αμερική, να καθίσω δυο τρεις μήνες μαζί του, κάνω και δουλειές εκεί πέρα και σαν ηθοποιός αλλά έχω και σχολή υποκριτικής και αυτοβελτίωσης και εκεί, οπότε δεν την έχω αφήσει την Αμερική. Αν δεν έχω εδώ πέρα τις δουλειές που με κρατάνε εδώ πέρα, έχω φύγει πριν πω καλημέρα» εξήγησε στη συνέχεια.

«Η απόφαση είναι δική μου και είναι οριστική», τόνισε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση για την περιπέτειά του με την κατάθλιψη και αν τώρα είναι σε ύφεση, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε: «Ναι, γιατί με έριξε τόσο χαμηλά, που τουλάχιστον του αξίζει να είναι στο επίπεδο το χαμηλό που ήμουνα εγώ τρία χρόνια. Τρία, Γιώργο. Να βλέπω μόνο το ταβάνι και να μη μιλάω. Να κρύβομαι από όλους. Και πια είχα πιστέψει ότι “τώρα, όπου να ‘ναι, πεθαίνω”. Και το ευχόμουν κιόλας. Να φύγω».