Αμβούργο: Συνελήφθη Έλληνας από την Κομοτηνή για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αμβούργο: Συνελήφθη Έλληνας από την Κομοτηνή για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ένας Έλληνας φαίνεται να εμπλέκεται σε σαμποτάζ πολεμικών πλοίων στο Αμβούργο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Έλληνας, σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας ύποπτος συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο», ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025. Κατηγορούνται πως τοποθέτησαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός γερμανικού πλοίου, τη διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, την αφαίρεση των καπακιών των δεξαμενών καυσίμων και την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Εάν οι πράξεις σαμποτάζ δεν είχαν εντοπιστεί, θα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία ή, τουλάχιστον, θα είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων», ανέφερε ακόμα σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία του Αμβούργου.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες Αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία του Αμβούργου, Αστυνομική Υπηρεσία του Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης, Ανακριτής Κομοτηνής, Αστυνομική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ακυρώσεων και Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Ερευνών Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρικό Γραφείο, Τμήμα Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κωνστάντζας, Ρουμανική Αστυνομία.

Οι εισαγγελείς όσο και η Eurojust ανέφεραν ότι εξακολουθούν να ερευνούν το ιστορικό των φερόμενων πράξεων σαμποτάζ.

Η Γερμανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής λόγω υποψιών για ρωσική κατασκοπεία, παρακολούθηση με drones και σαμποτάζ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο για την Ευρώπη το ελληνικό μοντέλο ενάντια στη φοροδιαφυγή

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:33 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τροχαίο με τραυματίες κληρικούς στα Τρίκαλα – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες κληρικούς συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στα Τρίκαλα. Το τρ...
17:05 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Νέα απάτη με sms: Ζητούν πληρωμή για δήθεν επιβολή προστίμου υπέρβασης ορίων ταχύτητας – Τι να προσέξετε

Για μια νέα απάτη με επιτήδειους που στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών, τα οποία περιέχουν ψευδεί...
16:53 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Για κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου – Στοιχεία για το κίνητρο της εκτέλεσης ψάχνουν οι Αρχές

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρε...
16:35 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βορίζια: Έρευνα της ΕΛΑΣ σε παλιό ποιμνοστάσιο – Εντοπίστηκαν πολεμικό τυφέκιο, φυσίγγια και φυτίλι

Δεν σταματάνε να εντοπίζουν όπλα οι αρχές στα Βορίζια. Αυτή τη φορά βρέθηκε σε παλιό ποιμνοστά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα