Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Για κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου – Στοιχεία για το κίνητρο της εκτέλεσης ψάχνουν οι Αρχές

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Στο μεταξύ η σύντροφος του 27χρονου πέρασε σήμερα, Τρίτη το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για να καταθέσει όσα γνωρίζει και όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής. Από την κατάθεσή της αναμένεται να φανεί αν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία οι Αρχές θα αξιολογήσουν ως σημαντικά στη συνέχεια των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η βαλλιστική εξέταση που έγινε στη σορό του θύματος, δεν έδωσε στοιχεία στην Αστυνομία για την ταυτότητα των δολοφόνων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη DNA στη σορό του 27χρονου. Σύμφωνα δηλαδή με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπήρξε κάποια πάλη.

«Είναι μία περίεργη υπόθεση, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ ποινικά», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, προσθέτοντας: «Από τον πρώτο γύρο καταθέσεων, μετά την αρπαγή του από συγγενικά πρόσωπα, δεν οδηγηθήκαμε προς κάποια κατεύθυνση και δεν φαίνεται -τουλάχιστον από όσα έχουν αναφέρει συγγενείς- να επικοινώνησε κάποιος με την οικογένεια ώστε να ζητήσει κάτι».

Τα σενάρια

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δράστες να κακοποίησαν τον 27χρονο για να τους δώσει κάποια πληροφορία. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι το αν για κάποιο λόγο ήθελαν να πάρουν εκδίκηση και το τρίτο είναι οι δράστες να είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα, όμως κάτι δεν πήγε καλά και εκτέλεσαν τον επιχειρηματία.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό αργά το μεσημέρι της Τρίτης (03/02), από την εξέταση της σορού επιβεβαιώθηκε και τυπικά με τη μέθοδο του DNA, ότι πρόκειται για τον 27χρονο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 27χρονος δέχτηκε πισώπλατα και από κοντινή απόσταση 10 σφαίρες. Επίσης, στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν ευρήματα τα οποία παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο θάνατός του προσδιορίζεται για το βράδυ του Σαββάτου ή τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ πριν δολοφονηθεί του έδωσαν να φάει, αφού στο στομάχι του βρέθηκε φαγητό.

Ο πατέρας του 27χρονου ανέφερε ότι «επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιο λόγο τον σκότωσαν; Αυτοί ξέρουν».

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες αφού άρπαξαν με την απειλή όπλου τον 27χρονο από το σπίτι που έμενε με την σύντροφό του στην Ελευσίνα, τον οδήγησαν σε ένα, άγνωστο για τις Αρχές, κρησφύγετο. Εκεί του έδιναν σπιτικό φαγητό για έξι ημέρες και τον κρατούσαν όμηρο μέχρι που τον οδήγησαν στο απομονωμένο σημείο όπου και τον δολοφόνησαν.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις του λίγο πριν από την αρπαγή του, αλλά και το Ι.Χ. στο οποίο τον επιβίβασαν οι δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος και όπως εκτιμάται, οι δράστες το κατέστρεψαν και το πέταξαν.