Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησαν οι δράστες-απαγωγείς – «Θέλω να τους βρουν και να μου πουν γιατί τον σκότωσαν»

  • Ο 27χρονος απήχθη από το σπίτι του στη Νέα Πέραμο, αφού οι δράστες του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο.
  • Οι απαγωγείς τον βασάνιζαν επί έξι ημέρες πριν τον «γαζώσουν» με 10 σφαίρες, δίνοντάς του μάλιστα τη χαριστική βολή, με 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι.
  • Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του «σκοτεινού» παζλ της δολοφονίας-μυστήριο, αναζητώντας τα κίνητρα του εγκλήματος και απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα, καθώς δεν ζητήθηκαν λύτρα παρά την ευκατάστατη οικογένεια του θύματος.
κοινωνία

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησαν οι δράστες-απαγωγείς – «Θέλω να τους βρουν και να μου πουν γιατί τον σκότωσαν»

Τα κομμάτια του «σκοτεινού» παζλ της δολοφονίας-μυστήριο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, προσπαθούν να συνθέσουν οι Αρχές, αναζητώντας τα κίνητρα του εγκλήματος.

Ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Όμως οι δράστες, του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες και όταν τον είδαν να φτάνει στην είσοδο, υπό την απειλή όπλων, τον έβαλαν στο όχημά τους και εξαφανίστηκαν, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα πριν την αρπαγή.

Οι απαγωγείς, έχοντας αρπάξει τον 27χρονο, εξαφανίστηκαν με το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που είχε πλαστές πινακίδες. Οι δράστες φαίνεται να ακολούθησαν μια μεγάλη διαδρομή, πάνω από 20 χιλιόμετρα. Μάλιστα στα τελευταία 20 λεπτά της διαδρομής, όπως φαίνεται στην αυτοψία του Star, ο δρόμος είναι κακοτράχαλος και ερημικός.

Οι απαγωγείς του φαίνεται να τον βασάνιζαν επί έξι ημέρες πριν τον «γαζώσουν» με 10 σφαίρες, δίνοντας του μάλιστα τη χαριστική βολή. «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του με λυγμούς, μιλώντας στο Star.

«Δεν είχε πειράξει απ’ότι βλέπετε κανέναν. Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δε φοβάται τίποτα. Θέλω να τους βρούνε, θέλω απλά να πάρει το παιδί μου την ψυχούλα του, να αναπαυτεί και να μου πουν γιατί. Ας μάθω γιατί».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, εκτέλεσαν τον 27χρονο επιχειρηματία με 10 σφαίρες: 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, η οποία ήταν και η χαριστική βολή. Μάλιστα, η ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σε πρώτη φάση έδειξε πως οι απαγωγείς κρατούσαν 6 ημέρες τον 27χρονο, με τις εκτιμήσεις των αρχών να επικεντρώνονται στο ότι κάτι προσπαθούσαν να πάρουν από αυτόν.

Μάλιστα, στο πρόσωπο και τα χείλια του, ο 27χρονος είχε χτυπήματα, ενώ στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του βρέθηκαν 2 κάλυκες. Η ώρα θανάτου προσδιορίζεται Σάββατο βράδυ με Κυριακή πρωί. Πού τον κρατούσαν, όμως, τόσες μέρες; Ποιο ήταν το κρησφύγετο των δραστών; Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει να βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να φτάσει στη σύλληψη των δολοφόνων.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια. Οι απαγωγείς του, ωστόσο, δε ζήτησαν ποτέ λύτρα.

Ένα στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι το μένος των δραστών. Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία που γνώριζε το θύμα και δεν την αποκάλυπτε.

Επίσης, μιλούν για ένα πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία, γι’ αυτό και πλέον η έρευνα στρέφεται στις καταθέσεις συγγενών και φίλων, προκειμένου να φτάσουν και στα ίχνη του ηθικού αυτουργού, αν και εφόσον υπάρχει, αλλά και των φυσικών αυτουργών που δολοφόνησαν με τέτοιο βάναυσο τρόπο τον 27χρονο.

