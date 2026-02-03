Αυστραλία: Ατρόμητος έφηβος κολύμπησε 4 ώρες σε φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του

Σύνοψη από το

  • Ένας 13χρονος έφηβος από την Αυστραλία έγινε διεθνώς γνωστός για την ηρωική του πράξη, κολυμπώντας περίπου 4 χιλιόμετρα σε έντονες θαλάσσιες συνθήκες για να σώσει τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν δυνατοί άνεμοι ώθησαν τις φουσκωτές σανίδες και το καγιάκ της οικογένειας πολύ μακριά από την ακτή, με τη μητέρα να ζητά από τον Austin να προσπαθήσει να φτάσει στην ακτή για βοήθεια.
  • Ο Austin ειδοποίησε τις αρχές, οδηγώντας σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά να εντοπίζονται 14 χιλιόμετρα από την ακτή, εξαντλημένοι αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Ατρόμητος έφηβος κολύμπησε 4 ώρες σε φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του

Ένας 13χρονος από την Αυστραλία έκανε κάτι που λίγοι ενήλικες θα τολμούσαν: κολύμπησε μόνος του σχεδόν 4 χιλιόμετρα μέσα σε άγρια θάλασσα για να σώσει τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στο Quindalup, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν δυνατοί άνεμοι παρέσυραν τη φουσκωτή σανίδα και το καγιάκ με τα οποία η οικογένεια έκανε βόλτα στη Geographe Bay.

Η Joanne Appelbee, 47 ετών, βρέθηκε μαζί με τα παιδιά της, τον Beau 12 ετών και τη Grace 8 ετών, να παλεύουν με τα κύματα καθώς τα ρεύματα τους έσπρωχναν μακριά από την ακτή. Μέσα στον πανικό, ζήτησε από τον μεγαλύτερο γιο της, τον Austin Appelbee, να προσπαθήσει να φτάσει στη στεριά και να ζητήσει βοήθεια. Εκείνος ξεκίνησε αρχικά με το φουσκωτό καγιάκ, όμως, όταν αυτό άρχισε να μπάζει νερά, το εγκατέλειψε και συνέχισε κολυμπώντας, βασιζόμενος μόνο στις δυνάμεις του.

«Ήταν τεράστια κύματα και δεν είχα πλέον το σωσίβιο… απλά σκεφτόμουν συνέχεια “συνέχισε να κολυμπάς, συνέχισε να κολυμπάς”», περιέγραψε ο νεαρός αργότερα. Έπειτα από ώρες εξαντλητικής προσπάθειας, κατάφερε να φτάσει στην παραλία, όπου κατέρρευσε από την κούραση πριν τρέξει για να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Η ειδοποίηση ήρθε περίπου στις 18:00, και αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερα, σκάφη και ναυαγοσώστες. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 20:30, η μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε μια φουσκωτή σανίδα, περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή, εξαντλημένοι αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η μητέρα δήλωσε πως ήταν «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής της» να στείλει τον γιο της μόνο του στη θάλασσα, όμως η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα του Austin ήταν εκείνες που έσωσαν τη ζωή και των τριών. Οι αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του παράδειγμα θάρρους, ενώ οι διασώστες μίλησαν για «σχεδόν υπερφυσική» δύναμη και επιμονή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Μαρίν Λεπέν: Την επικύρωση των πρωτόδικων ποινών της πρότεινε ο εισαγγελέας – Τι σημαίνει η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την ε...
19:27 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο L...
18:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αμβούργο: Αυτούς που παρήγγειλαν το σαμποτάζ στα πολεμικά πλοία αναζητούν οι γερμανικές αρχές – Ποιος είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη

Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί αξιωματικοί και τεχνικοί ανακάλυψαν το σαμποτάζ που είχε γίνε...
18:13 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Το καθεστώς φοβάται ότι μια αμερικανική επίθεση μπορεί να αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες και να διακινδυνεύσει την εξουσία του

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να κλονίσει...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα