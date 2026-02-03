Αυστραλία: Ατρόμητος έφηβος κολύμπησε 4 ώρες σε φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του

Ένας 13χρονος από την Αυστραλία έκανε κάτι που λίγοι ενήλικες θα τολμούσαν: κολύμπησε μόνος του σχεδόν 4 χιλιόμετρα μέσα σε άγρια θάλασσα για να σώσει τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στο Quindalup, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν δυνατοί άνεμοι παρέσυραν τη φουσκωτή σανίδα και το καγιάκ με τα οποία η οικογένεια έκανε βόλτα στη Geographe Bay.

Η Joanne Appelbee, 47 ετών, βρέθηκε μαζί με τα παιδιά της, τον Beau 12 ετών και τη Grace 8 ετών, να παλεύουν με τα κύματα καθώς τα ρεύματα τους έσπρωχναν μακριά από την ακτή. Μέσα στον πανικό, ζήτησε από τον μεγαλύτερο γιο της, τον Austin Appelbee, να προσπαθήσει να φτάσει στη στεριά και να ζητήσει βοήθεια. Εκείνος ξεκίνησε αρχικά με το φουσκωτό καγιάκ, όμως, όταν αυτό άρχισε να μπάζει νερά, το εγκατέλειψε και συνέχισε κολυμπώντας, βασιζόμενος μόνο στις δυνάμεις του.

«Ήταν τεράστια κύματα και δεν είχα πλέον το σωσίβιο… απλά σκεφτόμουν συνέχεια “συνέχισε να κολυμπάς, συνέχισε να κολυμπάς”», περιέγραψε ο νεαρός αργότερα. Έπειτα από ώρες εξαντλητικής προσπάθειας, κατάφερε να φτάσει στην παραλία, όπου κατέρρευσε από την κούραση πριν τρέξει για να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Η ειδοποίηση ήρθε περίπου στις 18:00, και αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερα, σκάφη και ναυαγοσώστες. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 20:30, η μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε μια φουσκωτή σανίδα, περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή, εξαντλημένοι αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η μητέρα δήλωσε πως ήταν «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής της» να στείλει τον γιο της μόνο του στη θάλασσα, όμως η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα του Austin ήταν εκείνες που έσωσαν τη ζωή και των τριών. Οι αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του παράδειγμα θάρρους, ενώ οι διασώστες μίλησαν για «σχεδόν υπερφυσική» δύναμη και επιμονή.