Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή της Ομόνοιας 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 03/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 27/01/2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ομόνοιας ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 03/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αρμανίκ

(Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο φούτερ, μαύρο καπέλο

και μαύρα αθλητικά παπούτσια».