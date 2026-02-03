Air fryer: Η απλή μέθοδος καθαρισμού για να απαλλαγείτε από τη βρωμιά σε 2 λεπτά χωρίς τρίψιμο

Οι φριτέζες αέρος (air fryers) τείνουν να συσσωρεύουν επίμονους λεκέδες από λίπη που αφαιρούνται δύσκολα. Μια γυναίκα μοιράστηκε τη δική της απλή μέθοδο καθαρισμού διάρκειας δύο λεπτών, η οποία εξαφανίζει τη βρωμιά χωρίς καθόλου τρίψιμο.

Γιατί είναι απαραίτητος ο τακτικός καθαρισμός του air fryer

Τα air fryers έχουν καθιερωθεί ως οι πλέον απαραίτητες συσκευές για κάθε σύγχρονη κουζίνα. Αν δεν καθαρίζετε τη συσκευή σας τακτικά, το φαγητό μπορεί να αποκτήσει δυσάρεστη γεύση ή η συσκευή να παρουσιάσει βλάβη.

Σε σύγκριση με τον φούρνο, οι φριτέζες αέρος ζεσταίνονται πολύ πιο γρήγορα λόγω του μικρού τους όγκου, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, απαιτούν ελάχιστο λάδι για το μαγείρεμα. Αυτή η κορυφαία ενεργειακή απόδοση και η ευκολία στη χρήση είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από την τεράστια δημοτικότητά τους τα τελευταία χρόνια.

Η σημασία της συντήρησης μετά από κάθε χρήση

Η συχνή χρήση συνεπάγεται και συχνό καθάρισμα. Συνιστάται να καθαρίζετε το καλάθι του air fryer μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων που “ψήνονται” πάνω στις επιφάνειες.

Τα μικροσκοπικά ψίχουλα μπορούν επίσης να καούν αν δεν αφαιρεθούν, αλλοιώνοντας τη γεύση του επόμενου γεύματος που θα μαγειρέψετε. Ωστόσο, αν το air fryer σας έχει γεμίσει λίπη —ίσως επειδή μαγειρέψατε μαριναρισμένο κρέας ή κάποιο άλλο φαγητό— το τρίψιμο μπορεί να γίνει πραγματικός πονοκέφαλος.

Το απλό κόλπο για πεντακάθαρη φριτέζα αέρος χωρίς κόπο

Ευτυχώς, υπάρχει μια μέθοδος που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τα λίπη χωρίς να χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι. Σε ένα βίντεο στο TikTok, μια μητέρα με το όνομα Natalia μοιράστηκε το κόλπο των 2 λεπτών που κάνει το βρώμικο air fryer να λάμψει ξανά από καθαριότητα.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να καθαρίσετε ένα air fryer», αναφέρει στην αρχή του βίντεο, δείχνοντας το γεμάτο λίπη εσωτερικό της συσκευής.

Βήμα-βήμα η διαδικασία που ακολουθεί η γυναίκα για να καθαρίσει τη φριτέζα αέρος:

Ρίχνει μια γενναία ποσότητα μαγειρικής σόδας και στη συνέχεια υγρό πιάτων. Προσθέτει καυτό νερό από τον βραστήρα, φροντίζοντας να καλύψει καλά τον δίσκο της φριτέζας. Τοποθετεί τον κάδο πίσω στη συσκευή και την έθεσε σε λειτουργία στους 160°C για δύο λεπτά. Αυτό επιτρέπει στο νερό να ζεσταθεί και να στροβιλιστεί, αποκολλώντας τα καμένα υπολείμματα και το λίπος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αδειάζει το νερό και ξεπλένει καλά. Το air fryer δείχνει αμέσως σαν καινούργιο.

Αν δεν νιώθετε άνετα να λειτουργήσετε τη συσκευή με νερό στο εσωτερικό της, μπορείτε απλά να αφήσετε το μείγμα να δράσει για 20 λεπτά πριν το αδειάσετε. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο αστραφτερό.

Γιατί λειτουργεί αυτή η μέθοδος

Ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και υγρού πιάτων διασπά τα λιπαρά υπολείμματα, καθιστώντας τον ιδανικό για τον καθαρισμό της κουζίνας. Το υγρό πιάτων περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες που βοηθούν το νερό και το λάδι να αναμειχθούν, ενώ καταπολεμά τα βακτήρια.

Η εταιρεία Dr Oetker εξηγεί ότι η μαγειρική σόδα είναι μια εξαιρετική φυσική λύση καθαρισμού λόγω της ήπιας λειαντικής της δράσης. Απομακρύνει τη σκληρή βρωμιά χωρίς να προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Επιπλέον, λειτουργεί ως φυσικό αποσμητικό, εξουδετερώνοντας τις οσμές που μένουν μετά το μαγείρεμα.